Определены номинанты национальных премий «Тұмар» и «Үркер» в рамках Qazaqstan Media Awards

В этом году на участие в конкурсе по 12 номинациям поступили заявки от более 600 журналистов

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Определены номинанты национальных премий «Тұмар» и «Үркер», которые в 2026 году впервые проводятся в рамках Qazaqstan Media Awards, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По итогам конкурсного отбора в шорт-лист вошли лучшие работы казахстанских журналистов, редакций и творческих коллективов. Конкурс организован по инициативе Министерства культуры и информации РК. В этом году на участие в конкурсе по 12 номинациям поступили заявки от более 600 журналистов.

Представлены работы в области телевизионной, печатной, интернет- и радиожурналистики. Особое внимание уделено современным медиатехнологиям и новым форматам. Впервые учреждена номинация «Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта».

Победители юбилейных национальных премий будут определены решением независимого жюри, в состав которого входят известные журналисты, деятели отрасли и медиаэксперты.

Имена победителей премии станут известны 16 октября. Церемония награждения состоится в Астане во Дворце мира и согласия.

Номинанты Национальной премии «ҮРКЕР» – 2026

«Лучший журналист года»:

Жанар Сердалина — Bestnews.kz Оксана Даирова — Zakon.kz. Марлан Жиенбай — КазАқпарат Дәурен Ерболатов — Kursiv.media

«Лучший радиопроект»:

Радио «Jibek Joly» — «Жизнь. Рестарт» ORDA FM — «Заң мен тәртіп» Қазақ радиосы — программа «Ойтұма» «Halyq radiosy», Павлодарская область — «Сұхбат»

«Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта»:

Altainews Media Centre — «AI-ЖАН» Радио «Jibek Joly» — «Нейро-Live» Pavlodarnews.kz — «ЖИ.бек» Alqa-media — «Ертең»

«Лучший медиапроект» (YouTube, подкаст):

Kursiv Media — Kursiv El.kz — ElSport Tengrinews – Tengri TV Atameken Business — Insports

«Лучший материал года»:

Надия Тухватуллина – BES.media – «Африканские барабаны и казахская домбра – как Наурыз в Казахстане объединяет разные культуры» Қалиакбар Ағылан – газета «Астана ақшамы» - «Реформа санадан басталады» Арман Коржумбаев – газета «Деловой Казахстан» - «Возвращение легенды: туранский тигр вновь ступает по казахстанской земле» Мирамгүл Рахатқызы – газета «Ақтөбе» - «Жасанды интеллект: адамзат жаңа дәуірге аяқ басты»

«Лучший аналитический материал»:

Лаура Тусупбекова – газета «Казахстанская правда» - «Моя ДНК- наше богатство» Алтынай Сағындықова – ҚазАқпарат - «Қымыз іштім: Жүргізуші куәлігінен айырылғандардың уәжі орынды ма» Рабига Дюсенгулова – Tengrinews.kz - «Во сколько один казахстанец обходится государству» Айхан Шарипов – республиканская газета «Айқын» - «Бейбітшілік дипломатиясының беделі биік»

Номинанты Национальной премии «ТҰМАР» – 2026

«Лучший телеведущий»:

Ерлан Сенкебаев — КТК Гульнара Жандагулова — 24KZ Лимара Салих — 31-й канал Вероника Вишневская — Первый канал «Евразия»

«Лучший документальный проект»:

Euronews Kazakhstan — «Спустя 200 лет в Казахстан вернулись дикие лошади керкуланы» 24KZ — «4739» о трансплантации органов» Первый канал «Евразия» — «Арал: қайта оралған үміт» Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан — «Тамшы»

«Лучший телевизионный материал»:

Qazaqstan — «Қарқынды құрылыс» Первый канал «Евразия» — «Автомектеп: қауіпсіз жолға бастар алғашқы қадам» Atameken Business — «Уақытпен жарысқандар» Turkistan TV — «Жетімдер үйіндегі жалғыз ананың тағдыры»

«Лучший социальный проект» (Закон и порядок, Таза Қазақстан):

Jibek Joly — «Правда в деталях» Almaty TV — «Архитектор» Qonaev TV — «Таза мекен» Atameken Business — «AntiFake»

«Лучший телесериал»:

31-й канал — «ТОР» Астана TV — «Ауыл бапкері» КТК — «Молчание» НТК — «105»

«Лучшая информационно-аналитическая программа»: