Определены номинанты национальных премий «Тұмар» и «Үркер» в рамках Qazaqstan Media Awards

В этом году на участие в конкурсе по 12 номинациям поступили заявки от более 600 журналистов
Определены номинанты национальных премий «Тұмар» и «Үркер», которые в 2026 году впервые проводятся в рамках Qazaqstan Media Awards, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
По итогам конкурсного отбора в шорт-лист вошли лучшие работы казахстанских журналистов, редакций и творческих коллективов. Конкурс организован по инициативе Министерства культуры и информации РК. В этом году на участие в конкурсе по 12 номинациям поступили заявки от более 600 журналистов.
Представлены работы в области телевизионной, печатной, интернет- и радиожурналистики. Особое внимание уделено современным медиатехнологиям и новым форматам. Впервые учреждена номинация «Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта».
Победители юбилейных национальных премий будут определены решением независимого жюри, в состав которого входят известные журналисты, деятели отрасли и медиаэксперты.
Имена победителей премии станут известны 16 октября. Церемония награждения состоится в Астане во Дворце мира и согласия.
Номинанты Национальной премии «ҮРКЕР» – 2026
«Лучший журналист года»:
- Жанар Сердалина — Bestnews.kz
- Оксана Даирова — Zakon.kz.
- Марлан Жиенбай — КазАқпарат
- Дәурен Ерболатов — Kursiv.media
«Лучший радиопроект»:
- Радио «Jibek Joly» — «Жизнь. Рестарт»
- ORDA FM — «Заң мен тәртіп»
- Қазақ радиосы — программа «Ойтұма»
- «Halyq radiosy», Павлодарская область — «Сұхбат»
«Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта»:
- Altainews Media Centre — «AI-ЖАН»
- Радио «Jibek Joly» — «Нейро-Live»
- Pavlodarnews.kz — «ЖИ.бек»
- Alqa-media — «Ертең»
«Лучший медиапроект» (YouTube, подкаст):
- Kursiv Media — Kursiv
- El.kz — ElSport
- Tengrinews – Tengri TV
- Atameken Business — Insports
«Лучший материал года»:
- Надия Тухватуллина – BES.media – «Африканские барабаны и казахская домбра – как Наурыз в Казахстане объединяет разные культуры»
- Қалиакбар Ағылан – газета «Астана ақшамы» - «Реформа санадан басталады»
- Арман Коржумбаев – газета «Деловой Казахстан» - «Возвращение легенды: туранский тигр вновь ступает по казахстанской земле»
- Мирамгүл Рахатқызы – газета «Ақтөбе» - «Жасанды интеллект: адамзат жаңа дәуірге аяқ басты»
«Лучший аналитический материал»:
- Лаура Тусупбекова – газета «Казахстанская правда» - «Моя ДНК- наше богатство»
- Алтынай Сағындықова – ҚазАқпарат - «Қымыз іштім: Жүргізуші куәлігінен айырылғандардың уәжі орынды ма»
- Рабига Дюсенгулова – Tengrinews.kz - «Во сколько один казахстанец обходится государству»
- Айхан Шарипов – республиканская газета «Айқын» - «Бейбітшілік дипломатиясының беделі биік»
Номинанты Национальной премии «ТҰМАР» – 2026
«Лучший телеведущий»:
- Ерлан Сенкебаев — КТК
- Гульнара Жандагулова — 24KZ
- Лимара Салих — 31-й канал
- Вероника Вишневская — Первый канал «Евразия»
«Лучший документальный проект»:
- Euronews Kazakhstan — «Спустя 200 лет в Казахстан вернулись дикие лошади керкуланы»
- 24KZ — «4739» о трансплантации органов»
- Первый канал «Евразия» — «Арал: қайта оралған үміт»
- Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан — «Тамшы»
«Лучший телевизионный материал»:
- Qazaqstan — «Қарқынды құрылыс»
- Первый канал «Евразия» — «Автомектеп: қауіпсіз жолға бастар алғашқы қадам»
- Atameken Business — «Уақытпен жарысқандар»
- Turkistan TV — «Жетімдер үйіндегі жалғыз ананың тағдыры»
«Лучший социальный проект» (Закон и порядок, Таза Қазақстан):
- Jibek Joly — «Правда в деталях»
- Almaty TV — «Архитектор»
- Qonaev TV — «Таза мекен»
- Atameken Business — «AntiFake»
«Лучший телесериал»:
- 31-й канал — «ТОР»
- Астана TV — «Ауыл бапкері»
- КТК — «Молчание»
- НТК — «105»
«Лучшая информационно-аналитическая программа»:
- Филиал СКО «Qyzyljar» — «112 Солтүстік»
- Almaty TV — «Әділдік алаңы»
- 7-й канал — «Новости»
- КТК — «Вечерние новости»