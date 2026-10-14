Определены номинанты национальных премий «Тұмар» и «Үркер» в рамках Qazaqstan Media Awards

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В этом году на участие в конкурсе по 12 номинациям поступили заявки от более 600 журналистов

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Определены номинанты национальных премий «Тұмар» и «Үркер», которые в 2026 году впервые проводятся в рамках Qazaqstan Media Awards, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По итогам конкурсного отбора в шорт-лист вошли лучшие работы казахстанских журналистов, редакций и творческих коллективов. Конкурс организован по инициативе Министерства культуры и информации РК. В этом году на участие в конкурсе по 12 номинациям поступили заявки от более 600 журналистов.

Представлены работы в области телевизионной, печатной, интернет- и радиожурналистики. Особое внимание уделено современным медиатехнологиям и новым форматам. Впервые учреждена номинация «Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта».  

Победители юбилейных национальных премий будут определены решением независимого жюри, в состав которого входят известные журналисты, деятели отрасли и медиаэксперты.

Имена победителей премии станут известны 16 октября. Церемония награждения состоится в Астане во Дворце мира и согласия.

Номинанты Национальной премии «ҮРКЕР» – 2026

«Лучший журналист года»:

  1. Жанар Сердалина — Bestnews.kz
  2. Оксана Даирова — Zakon.kz.
  3. Марлан Жиенбай — КазАқпарат
  4. Дәурен Ерболатов — Kursiv.media

«Лучший радиопроект»:

  1. Радио «Jibek Joly» — «Жизнь. Рестарт»
  2. ORDA FM — «Заң мен тәртіп»
  3. Қазақ радиосы — программа «Ойтұма»
  4. «Halyq radiosy», Павлодарская область — «Сұхбат»

«Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта»:

  1. Altainews Media Centre — «AI-ЖАН»
  2. Радио «Jibek Joly» — «Нейро-Live»
  3. Pavlodarnews.kz — «ЖИ.бек»
  4. Alqa-media — «Ертең»

«Лучший медиапроект» (YouTube, подкаст):

  1. Kursiv Media — Kursiv
  2. El.kz — ElSport
  3. Tengrinews – Tengri TV
  4. Atameken Business — Insports

«Лучший материал года»:

  1. Надия Тухватуллина – BES.media – «Африканские барабаны и казахская домбра – как Наурыз в Казахстане объединяет разные культуры»
  2. Қалиакбар Ағылан – газета «Астана ақшамы» - «Реформа санадан басталады»
  3. Арман Коржумбаев –  газета «Деловой Казахстан» - «Возвращение легенды: туранский тигр вновь ступает по казахстанской земле»
  4. Мирамгүл Рахатқызы – газета «Ақтөбе» - «Жасанды интеллект: адамзат жаңа дәуірге аяқ басты»

«Лучший аналитический материал»:

  1. Лаура Тусупбекова – газета «Казахстанская правда» - «Моя ДНК- наше богатство»
  2. Алтынай Сағындықова – ҚазАқпарат - «Қымыз іштім: Жүргізуші куәлігінен айырылғандардың уәжі орынды ма»
  3. Рабига Дюсенгулова – Tengrinews.kz - «Во сколько один казахстанец обходится государству»
  4. Айхан Шарипов –  республиканская газета «Айқын» - «Бейбітшілік дипломатиясының беделі биік»

Номинанты Национальной премии «ТҰМАР» – 2026

«Лучший телеведущий»:

  1. Ерлан Сенкебаев — КТК
  2. Гульнара Жандагулова — 24KZ
  3. Лимара Салих — 31-й канал
  4. Вероника Вишневская — Первый канал «Евразия»

«Лучший документальный проект»:

  1. Euronews Kazakhstan — «Спустя 200 лет в Казахстан вернулись дикие лошади керкуланы»
  2. 24KZ — «4739»  о трансплантации органов»
  3. Первый канал «Евразия» — «Арал: қайта оралған үміт»
  4. Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан — «Тамшы»

«Лучший телевизионный материал»:

  1. Qazaqstan — «Қарқынды құрылыс»
  2. Первый канал «Евразия» — «Автомектеп: қауіпсіз жолға бастар алғашқы қадам»
  3. Atameken Business — «Уақытпен жарысқандар»
  4. Turkistan TV — «Жетімдер үйіндегі жалғыз ананың тағдыры»

«Лучший социальный проект» (Закон и порядок, Таза Қазақстан):

  1. Jibek Joly — «Правда в деталях»
  2. Almaty TV — «Архитектор»
  3. Qonaev TV — «Таза мекен»
  4. Atameken Business — «AntiFake»

«Лучший телесериал»:

  1. 31-й канал — «ТОР»
  2. Астана TV — «Ауыл бапкері»
  3. КТК — «Молчание»
  4. НТК — «105»

«Лучшая информационно-аналитическая программа»:

  1. Филиал СКО «Qyzyljar» — «112 Солтүстік»
  2. Almaty TV — «Әділдік алаңы»
  3. 7-й канал — «Новости»
  4. КТК — «Вечерние новости»
#конкурс #СМИ #ТВ #Тұмар #ҮРКЕР

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