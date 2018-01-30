Определены основные направления экономической политики на 2018 год в Казахстане
В ходе заседания Правительства РК министр национальной экономики Тимур Сулейменов и председатель правления Национального банка Данияр Акишев доложили об основных направлениях экономической политики на 2018 год. По итогам заседания принят соответствующий проект постановления Правительства, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы Премьер-министра РК, в 2017 году экономика Казахстана вышла на динамичный рост, который составил 4%. Темпы роста инвестиций в основной капитал ускорились в 2,7 раза по сравнению с 2016 годом, составив 5,5%.
По словам Тимура Сулейменова, проект заявления Правительства РК и Национального банка разработан в целях информирования широкой общественности о приоритетах макроэкономической и денежно-кредитной политики страны на 2018 год.
С учетом новых задач, определенных в Послании Главы государства народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", основными направлениями экономической политики на 2018 год станут:
– сохранение макроэкономической стабильности; – обеспечение благоприятного бизнес-климата; – развитие отраслей экономики, включая цифровую компоненту; – развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
Экономическая политика, проводимая Правительством и Национальным банком, позволит в текущем году обеспечить уровень инфляции на конец года в коридоре 5-7%. Обеспечение данной цели будет важным шагом к постепенному снижению инфляции до 4% к концу 2020 года.
Фото пресс-службы Премьер-министра РК
"Основное внимание Правительства будет сфокусировано на недопущении необоснованного роста цен на продовольственные и непродовольственные товары, тарифов на услуги монополистов, а также будут устраняться возможности создания искусственного дефицита, ценового сговора и недобросовестной конкуренции", – сказал Тимур Сулейменов.
В целом экономическая политика в 2018 году будет направлена на стимулирование устойчивого экономического роста через обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости банковского сектора, улучшение инвестиционного и бизнес-климата, а также через развитие отраслей экономики. При этом все социальные обязательства государства будут выполняться в полном объеме.
Данияр Акишев отметил, что принятие совместного заявления и осуществление согласованных мер Национального банка и Правительства позволит обеспечить достижение долгосрочных целей макроэкономической политики.
Нацбанк РК продолжит реализацию денежно-кредитной политики в режиме инфляционного таргетирования и политики плавающего обменного курса тенге. Кроме того, предполагается принять меры по усилению валютного контроля при сохранении либерального валютного режима.