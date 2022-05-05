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Определены победители военно-патриотических игр «Qaisar» партии «AMANAT»

В преддверии Дня защитника отечества и 30-летия создания Вооруженных Сил РК в столице состоялся финальный этап военно-патриотических игр «Qaisar», организованных молодежным крылом партии «AMANAT».

В церемонии закрытия игр приняли участие Исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, представители Министерства обороны РК, депутаты Парламента, а также ветераны вооруженных сил.

В течение двух дней более 100 финалистов, отобранных из 1700 учащихся 10-11 классов со всех регионов страны, проходили полосы препятствий, соревновались в плавании и участвовали в военно-исторической викторине на тему «Менің елім-Қазақстан».

По итогу обладателем первого места стала команда из Мангистауской области, второе место заняли учащиеся Карагандинской области, и третье место было присуждено команде из Восточно-Казахстанской области.

Награждая победителей, Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов отметил, что главная цель проекта – формирование у молодежи патриотического сознания и интереса к военной службе.

«Данные игры являются одним из первых мероприятий, запланированных до конца года. Всего по всей стране проектом «Qaisar» будет охвачено 25 тысяч молодых людей. В целом, в рамках партийной трансформации активно ведется работа по перезагрузке молодежного крыла. Запущен проект «TazaLike», направленный на формирование экологической культуры, в ближайшее время начнется реализация проекта «Órleu», нацеленного на развитие потенциала сельской молодежи», - сказал Асхат Оралов.

Также Исполнительный секретарь партии поздравил военнослужащих и ветеранов армии с предстоящим 30-летием со дня образования Вооруженных Сил Республики Казахстан. Он отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание поддержке защищающих национальные интересы и независимость страны, верных воинской присяге патриотов.

«Наши солдаты являются одними из лучших среди вооруженных сил стран СНГ. Тому подтверждением является ежегодное участие военнослужащих в различных международных учениях и победы в армейских играх. Сегодняшняя молодежь – это те, кому в будущем предстоит укреплять независимость страны. Такие проекты, как «Qaisar» очень важны, поскольку повышают интерес молодых людей к армии», - сказал на церемонии закрытия первый заместитель министра обороны РК Марат Хусаинов.

Историями боевых подвигов с участниками проекта поделился Халық қаһарманы, генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев. Он призвал молодых людей быть патриотами, отметив, что нет профессии лучше, чем защитник родины.

«Для нас провели экскурсию по военной части, ознакомили с видами вооружения. В рамках диалоговой площадки «Qaisar» офицеры ответили на все вопросы касательно тонкостей военной жизни. Все участники по-настоящему сблизились благодаря проекту и нашли новых друзей по всей стране», - поделился своими впечатлениями участник из Туркестанской области Адиль Анарбай.

 

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