Определены претенденты на соискание госпремии в области литературы и искусства
Рустам Мухаметкалиев
В Астане прошло заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Президента РК, на заседании была заслушана информация о произведениях, поступивших на соискание Государственной премии 2018 года, а также об итогах проведенной работы по регистрации и проверке их соответствия предъявляемым требованиям.
Открывая заседание комиссии, Гульшара Абдыкаликова процитировала слова Президента страны Нурсултана Назарбаева, озвученные в программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания": "Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, что история и национальные традиции должны быть обязательно учтены".
Непосредственное рассмотрение работ проходило в формате отдельного обсуждения в трех секциях: литература; музыка, театр и кино; изобразительное искусство и архитектура.
По итогам тайного голосования, проведенного в секциях, были отобраны произведения, рекомендованные для участия в окончательном отборе конкурса. Общим решением комиссии утвержден список претендентов, прошедших на следующий этап.
Согласно Положению о комиссии по присуждению Государственной премии РК в области литературы и искусства в целях широкого обсуждения в обществе информация об авторах и произведениях будет размещена в республиканских газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда".