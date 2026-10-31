Определены приоритетные направления

Курултай
Ербол Тишкамбаев

На заседании бюро под председательством спикера Курултая Айбека Дәдебай поставлены задачи по реализации поручений Президента, обозначенных в Послании, и определена повестка предстоящего пленарного заседания.

Фото: пресс-служба Курултая

Профильным комитетам поручено организовать работу по разработке нового Гражданского кодекса, обеспечить своевременное принятие поправок по созданию специального правового режима в городе Алатау, подготовить предложения по пакету изменений в налоговое законодательство, а также в ряд других законов.

Председатель Курултая отметил, что подготовленный Правительством законопроект «О рынке капитала» должен быть рассмотрен депутатами качественно и всесторонне. При рассмотрении проекта республиканского бюджета необходимо учесть нормы по повышению минимальной заработной платы до 110 тыс. тенге. При работе над законопроектом о комплексной поддержке детей с особыми потребностями необходимо уделить особое внимание развитию инфраструктуры инклюзивного образования.

Кроме того, поручено ускорить рассмотрение законопроектов в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития альтернативных источников энергии. Совместно с Правительством также будет проработан вопрос введения с января 2027 года трехлетнего моратория на проверки субъектов малого и микробизнеса.

Комитету Курултая по региональному и инфраструктурному развитию поручено сосредоточиться на вопросах развития сельских территорий, совершенствования логистической инфраструктуры и повышения качества автомобильных дорог. Комитету по цифровизации, инновациям и науке предстоит продолжить работу по правовому обеспечению цифровой трансформации страны. Комитету по аграрным вопросам необходимо изучить ход реализации норм Водного кодекса, а также проработать вопросы применения передовых водосберегающих технологий и внедрения инноваций в области агрохимии.

Программа «Народная стройка» определена одним из приоритетных направлений работы для всех комитетов. Все они также должны принять участие в разработке долгосрочного стратегического документа по прио­ритетным направлениям развития страны.

Первое заседание Общественной палаты при Курултае решено посвятить Посланию. Его стратегические приоритеты будут всесторонне обсуж­дены с участием экспертов, а также в регионах, куда депутаты отправятся со 2 ноября.

На заседании бюро определена повестка предстоящего пленарного заседания. В первом чтении Курултай рассмотрит проект изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ветеринарии. Также депутатами будет рассмотрен законопроект «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 2) между РК и Азиатским Банком Развития».

Бюро также приняло в работу проект закона «О развитии приграничных территорий РК» – установлены сроки подготовки по нему заключения профильным комитетом.

#заседание #курултай #Бюро

Популярное

Все
В соответствии с требованием времени
Укоренение прогрессивных конституционных ценностей
Определены приоритетные направления
На пороге большой перестройки
С опорой на общие нравственные ценности
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Какие продукты подешевели и подорожали за неделю в Казахстане
Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области
В Астане пресекли схему выдачи водительских прав без сдачи экзаменов
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Участок улицы Шерхана Муртазы перекроют в Астане
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
В Астане прошла творческая встреча с писательницей Розой Мукановой
Праздничные концерты ко Дню Республики проходят во всех районах Астаны
100 волонтеров из трех стран объединились ради восстановления Приаралья
В Казахстане рассматривают меры по увеличению будущих пенсий
В Алматы провели масштабную уборку горных ущелий
Мировая элита борьбы – в Астане
История в объективе
Как подготовить автомобиль к зиме: рекомендации МЧС
Признание больших заслуг
Свыше 7 тыс астанчан приняли участие в экологической акции ко Дню Республики
Мелодии Сарыарки звучали в Нью-Дели
Для продовольственной безопасности
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи

Читайте также

О важном в деталях
О Послании Президента Казахстана рассказали на межпарламент…
Встреча с партийными фракциями
Обеспечить практическую реализацию реформ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]