Определены приоритетные направления

На заседании бюро под председательством спикера Курултая Айбека Дәдебай поставлены задачи по реализации поручений Президента, обозначенных в Послании, и определена повестка предстоящего пленарного заседания.

Фото: пресс-служба Курултая

Профильным комитетам поручено организовать работу по разработке нового Гражданского кодекса, обеспечить своевременное принятие поправок по созданию специального правового режима в городе Алатау, подготовить предложения по пакету изменений в налоговое законодательство, а также в ряд других законов.

Председатель Курултая отметил, что подготовленный Правительством законопроект «О рынке капитала» должен быть рассмотрен депутатами качественно и всесторонне. При рассмотрении проекта республиканского бюджета необходимо учесть нормы по повышению минимальной заработной платы до 110 тыс. тенге. При работе над законопроектом о комплексной поддержке детей с особыми потребностями необходимо уделить особое внимание развитию инфраструктуры инклюзивного образования.

Кроме того, поручено ускорить рассмотрение законопроектов в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития альтернативных источников энергии. Совместно с Правительством также будет проработан вопрос введения с января 2027 года трехлетнего моратория на проверки субъектов малого и микробизнеса.

Комитету Курултая по региональному и инфраструктурному развитию поручено сосредоточиться на вопросах развития сельских территорий, совершенствования логистической инфраструктуры и повышения качества автомобильных дорог. Комитету по цифровизации, инновациям и науке предстоит продолжить работу по правовому обеспечению цифровой трансформации страны. Комитету по аграрным вопросам необходимо изучить ход реализации норм Водного кодекса, а также проработать вопросы применения передовых водосберегающих технологий и внедрения инноваций в области агрохимии.

Программа «Народная стройка» определена одним из приоритетных направлений работы для всех комитетов. Все они также должны принять участие в разработке долгосрочного стратегического документа по прио­ритетным направлениям развития страны.

Первое заседание Общественной палаты при Курултае решено посвятить Посланию. Его стратегические приоритеты будут всесторонне обсуж­дены с участием экспертов, а также в регионах, куда депутаты отправятся со 2 ноября.

На заседании бюро определена повестка предстоящего пленарного заседания. В первом чтении Курултай рассмотрит проект изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ветеринарии. Также депутатами будет рассмотрен законопроект «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 2) между РК и Азиатским Банком Развития».

Бюро также приняло в работу проект закона «О развитии приграничных территорий РК» – установлены сроки подготовки по нему заключения профильным комитетом.