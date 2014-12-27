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Определены приоритетные специальности
Г. Абдыкаликова подчеркнула, что в рамках выдвинутой Главой государства новой экономической политики «Нұрлы жол», являющейся глобальным шагом на пути в топ-30 развитых стран мира, ключевое значение приобретает подготовка высококвалифицированных кадров.
Масштабное инфраструктурное развитие, создание новых производств, активизация бизнес-сотрудничества посредством всех видов транспортных коммуникаций между регионами нашей страны вызовет острую потребность в менеджерах высокого уровня, с лучшими профессиональными качествами и необходимыми специальными навыками.
Как отметила Государственный секретарь, важно, чтобы при реализации каждого из семи направлений Послания «Нұрлы жол – путь в будущее», начиная с развития транспортно-логистической инфраструктуры и завершая продолжением работы по поддержке малого и среднего бизнеса, деловой активности, необходимы кадры с высоким уровнем подготовки.
Г. Абдыкаликова обозначила приоритетные направления работы Республиканской комиссии в 2015 году, которая будет выстроена в русле реализации новой экономической политики. При этом особый акцент будет сделан на активизации участия выпускников «Болашак» во всесторонней реализации Послания.
На заседании также были обсуждены вопросы реализации мероприятий по вопросам международной стипендии «Болашак» в 2014 году, рассмотрены обращения граждан и новые инициативы по подготовке высококвалифицированных кадров за рубежом. Кроме того, на заседании решением комиссии был утвержден Перечень приоритетных специальностей на 2015 год на основе предложений государственных органов и нацио­нальных компаний.
В заключение заседания Государственный секретарь дала ряд конкретных поручений по организации дальнейшей работы комиссии.
Решением Республиканской комиссии присуждено 224 стипендии, сообщила пресс-служба Президента.

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