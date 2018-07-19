Определены самые опасные участки для купания в Казахстане

Политика
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Рустам Мухаметкалиев
О водоемах, где фиксируется максимальное количество утонувших и происшествий на воде рассказал на пресс-конференции в СЦК заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Юрий Ильин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодняшний день мы можем привести статистику, что наиболее опасные участки, где мы фиксируем максимальное количество утонувших это по реке Урал – 15 человек, в том числе и пятеро детей. Капчагайское водохранилище, где погибло 10 человек, на Иртыше – 8, из них трое детей и Сырдарья, где утонуло 7 человек", - сказал Юрий Ильин.

Как отметил спикер, 70 % от общего числа утонувших приходиться на не оборудованы пляжи, в большинстве своем расположенных в сельской местности. По его словам, ДЧС совместно с акиматами определены запрещенные места для купания, на которых установлены свыше 3 тыс. запрещающих и предупреждающих знаков.

"Учитывая тенденцию гибели людей на воде, нами направлено соответствующее поручение во все регионы об усилении как профилактических, так и проведения патрулирования данных водоемов", - подчеркнул он.

Также Юрий Ильин сообщил, местной полицейской службой проводятся работы по проведению рейдовых мероприятий в местах массового отдыха на водоемах и стихийных пляжах по соблюдению отдыхающими вблизи водоемов правил поведения в общественных местах.

"Так, с апреля по 16 июля текущего года проведено свыше 5 тысяч рейдов, к административной ответственности привлечено 816 человек, за нарушение требований статьи 440 КоАП "Нарушения Правил нахождения в общественных местах" и 364 КоАП "Нарушения Правил общего водопользования", - подытожил заместитель министра МВД.

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