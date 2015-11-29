Определены самые востребованные специальности для мужчин и женщин в Астане

Общество
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Меруерт Нургазинова
Фото с сайта astana.vsesdelki.kz
Эксперты из Центра занятости назвали наиболее востребованные специальности для мужчин и женщин в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата. 

"Наиболее востребованные специальности в столице для мужчин – техник-строитель, каменщик, монтажник различных систем и оборудования, монтажник связи, электрик, электрогазосварщик, машинист строительных машин и механизмов, машинист крана, водитель грузового автотранспорта, слесарь-сантехник. Для женщин самые востребованные специальности – воспитатель дошкольных учреждений, швея, медицинская сестра, повар, пекарь, кондитер, продавец, бухгалтер, администратор, парикмахер", – сообщил в своем докладе директор центра Олжас Омар на форуме "Профессиональное обучение и бизнес: Диалог партнеров". 

В числе участников мероприятия – представители акимата Астаны, Министерства образования и науки РК, работодатели, столичная Палата предпринимателей, депутаты маслихата, сотрудники сферы технического и профессионального образования.

Участники обсудили улучшение координации между учебными заведениями и производственными предприятиями, помощь выпускникам в трудоустройстве, повышение имиджа и статуса специалистов среднего звена, развитие технического и профессионального образования.

Кроме того, в рамках мероприятия между отраслевыми организациями, крупными компаниями и учебными заведениями были подписаны меморандумы о сотрудничестве.  Также была организована выставка учебных заведений технического и профессионального образования. 

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