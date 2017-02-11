Определены сроки завершения строительства стекольного завода в Кызылорде

Экономика
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Талгат Исенов
В МИР РК прошло расширенное совещание по вопросам завершения строительства стекольного завода в Кызылорде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Кызылординской области.

Сообщается, что по его итогам были определены конкретные меры по завершению строительства завода осенью текущего года.

Как отмечает Khabar.kz, первый в Казахстане завод по производству листового стекла заработает в Кызылорде во втором квартале этого года. Здесь планируется наладить выпуск 200 тыс. тонн листового стекла в год.

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