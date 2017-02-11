Определены сроки завершения строительства стекольного завода в Кызылорде

В МИР РК прошло расширенное совещание по вопросам завершения строительства стекольного завода в Кызылорде, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата Кызылординской области.
Сообщается, что по его итогам были определены конкретные меры по завершению строительства завода осенью текущего года.
Как отмечает Khabar.kz
, первый в Казахстане завод по производству листового стекла заработает в Кызылорде во втором квартале этого года. Здесь планируется наладить выпуск 200 тыс. тонн листового стекла в год.