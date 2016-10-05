​Определены точки роста

Вчера в рамках Форума межрегионального сотрудничества министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев и министр экономического развития России Алексей Улюкаев подписали программу действий по углублению торгово-экономического сотрудничества обеих стран.

В целом план совместных действий, рассчитанный на 2016–2017 годы, включает 45 мероприятий. Ожидается, что их реализация обеспечит в 2017 году рост товарооборота до 700 млн долларов, а в будущем откроет возможности для увеличения товарооборота до уровня докризисного периода. Кроме того, план предусматривает реализацию 27 инвестиционных проектов в сферах машиностроения, металлургии, сельского хозяйства и других на сумму более 4 млрд долларов.

Открывая встречу, К. Бишимбаев отметил, что Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана.

– Ситуация в экономике России, конечно, оказывает большое влияние на состояние экономики Казахстана, – подчеркнул глава МНЭ РК. – Сейчас многое предпринимается в плане интеграционных объединений. Один из важных моментов, который рассматривается в рамках ЕАЭС, – это Таможенный кодекс, который должен будет существенно гармонизировать процедуры, применяемые во взаимной торговле стран Евразийского экономического союза с третьими странами.

Он отметил, что программа расширения товарооборота между Казахстаном и Россией окажет положительный эффект на восстановление торговых процессов между двумя странами.

– В товарообороте между нашими странами, конечно, есть определенный спад по сравнению с прошлым годом, но с начала интеграционных процессов наш товарооборот, даже с учетом спада 2015 года, на 20% вырос. Если в 2009 году, до создания Евразийского экономического союза, наш товарооборот был на уровне 12 миллиардов долларов, то сегодня он составляет 15 миллиардов долларов, – заметил К. Бишимбаев.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев подчеркнул, что Казахстану и России важно сверять позиции, поскольку степень взаимозависимости экономик велика. По его мнению, непростая ситуация в области торговли – это проблема не только российско-казахстанской, но и в целом мировой торговли. Организация экономического сотрудничества и развития фиксирует рекордно низкие темпы мировой торговли, которая в нынешнем году будет составлять 1,7%, а мировой экономический рост – около 3%. Уже второй год отмечается, что темпы роста торговли в 2 раза уступают темпам мирового экономического роста. Хотя прежде было ровно наоборот. Отсюда ограничения по глобальному спросу, одним из последствий которого являются низкие цены на энергоносители.

В этой ситуации, продолжил А. Улюкаев, необходимо найти точки роста и снять барьеры, мешающие развитию торговли. Он отметил актуальность согласованных действий в рамках ЕАЭС, организации информационного обмена между таможенными органами с тем, чтобы упростить действия участников внешнеэкономической деятельности. Кроме того, по его словам, необходимо вести совместную работу на более широком интеграционном фронте в рамках инициатив сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС.

Отвечая по окончании встречи на вопросы журналистов о том, как будут устраняться барьеры, существующие в торговых отношениях между Казахстаном и Россией, К. Бишимбаев подчеркнул, что на сегодня нет прямых ограничений, которые бы не допускали наших производителей на рынки России.

– Нужно дальше совершенствовать механизм косвенного налогообложения, логистику, сертификацию. Наши товаропроизводители должны соответствовать новым требованиям в рамках ЕАЭС, – прокомментировал он. – Если возникают вопросы, то необходимо решать их на уровне отраслевых ассоциаций, органов, для этого действует Евразийская комиссия, и в рамках ЕАЭС все вопросы успешно решаются. То, что наша взаимная торговля упала по сравнению с 2014 годом на 20–25%, связано, конечно, с экономической ситуацией. Отечественным товаропроизводителям сложнее выходить на рынок соседней страны, потому что так же, как и у нас, в России сократился потребительский спрос. В целом сама экономика стала потреблять меньше товаров. И многие вопросы сейчас связаны не с торговыми барьерами, а с общеэкономическими вопросами.

По итогам встречи министры подписали протокол, закрепляющий достигнутые в ходе обсуждения договоренности.