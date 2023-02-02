Определены условия для проведения забастовок работниками в Казахстане

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Как отмечается в заключении, основной целью закона является совершенствование законодательства Казахстана по вопросам регулирования трудовых конфликтов и организации переговорных процессов.

Законом предусмотрено упрощение процедуры организации переговоров, усиление института согласительных комиссий, трудового арбитража и роли профессиональных союзов в решении трудовых споров.

Законом вносятся поправки в Трудовой кодекс и Закон РК «О профессиональных союзах», которые предусматривают: установление обязанности работодателя по ознакомлению работника с соглашением о работе согласительной комиссии; определение порядка формирования и деятельности согласительной комиссии при рассмотрении индивидуальных трудовых споров; возможность проведения заседания согласительной комиссии с применением информационно-коммуникационных технологий; предоставление заявителю права до вынесения решения согласительной комиссии отозвать ранее поданное заявление, письменно уведомив об отзыве секретаря комиссии; делегирование лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях, права представлять его интересы в согласительной комиссии профсоюзным органам, выборным представителям работников; установление срока исполнения решения согласительной комиссии, которое подлежит исполнению в установленный комиссией срок и не может превышать 1 месяц со дня вынесения решения; закрепление обязанности работодателя по предоставлению помещения и созданию необходимых условий для проведения собрания (конференции) работников и исключению права препятствовать его проведению; предоставление работникам права проведения однократной часовой предупредительной забастовки в период рассмотрения коллективного трудового спора трудовым арбитражем.

Также предлагается включение в состав трудового арбитража представителей трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений на паритетной основе, установление ограничения для работодателя по замене работников, участвующих в забастовке, и усиление роли профессиональных союзов в решении коллективных трудовых споров.