Определены условия для проведения забастовок работниками в Казахстане

Сенат, Общество
0
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: politic.kz

Как отмечается в заключении, основной целью закона является совершенствование законодательства Казахстана по вопросам регулирования трудовых конфликтов и организации переговорных процессов.

Законом предусмотрено упрощение процедуры организации переговоров, усиление института согласительных комиссий, трудового арбитража и роли профессиональных союзов в решении трудовых споров.

Законом вносятся поправки в Трудовой кодекс и Закон РК «О профессиональных союзах», которые предусматривают: установление обязанности работодателя по ознакомлению работника с соглашением о работе согласительной комиссии; определение порядка формирования и деятельности согласительной комиссии при рассмотрении индивидуальных трудовых споров; возможность проведения заседания согласительной комиссии с применением информационно-коммуникационных технологий; предоставление заявителю права до вынесения решения согласительной комиссии отозвать ранее поданное заявление, письменно уведомив об отзыве секретаря комиссии; делегирование лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях, права представлять его интересы в согласительной комиссии профсоюзным органам, выборным представителям работников; установление срока исполнения решения согласительной комиссии, которое подлежит исполнению в установленный комиссией срок и не может превышать 1 месяц со дня вынесения решения; закрепление обязанности работодателя по предоставлению помещения и созданию необходимых условий для проведения собрания (конференции) работников и исключению права препятствовать его проведению; предоставление работникам права проведения однократной часовой предупредительной забастовки в период рассмотрения коллективного трудового спора трудовым арбитражем.

Также предлагается включение в состав трудового арбитража представителей трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений на паритетной основе, установление ограничения для работодателя по замене работников, участвующих в забастовке, и усиление роли профессиональных союзов в решении коллективных трудовых споров.

#Сенат #закон #общество #работник #конфликты #споры

Популярное

Все
В Казахстане запуcтили новый детский сайт-игру «Тәтті алма» для изучения казахского языка с нуля
Сегодня в республиканский прокат вышла полнометражная версия телесериала «Каныш» о судьбе выдающегося ученого-геолога, академика Каныша Сатпаева
Уроки афганских сирот
На селе можно жить даже лучше, чем в городе, – убеждены суп­руги Майшеновы. – Нужно только трудиться
О Байбарсе ат-Тюрки – султане Египта и Сирии
Все худшее – «Шаныраку»?
До конца нынешнего года планируется принять новый Закон «О масс-медиа»
Не приключенческий роман
Нет замены селам
Красные линии генплана
В духе лучших традиций
Несменяемый ветеринар
Бей первой!
Культурный вопрос
«Все флаги в гости будут к нам»
Врачеватель, музыкант, провидец
Средствам массовой информации в сельской местности в законопроекте «О масс-медиа» необходимо выделить отдельную главу, так как в отличие от городских, областных и республиканских СМИ у них нет обширной базы рекламодателей
Антикор достроил школу
Южный продовольственный кластер
Миллиарды – рабочим
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Пьяные дети матерят учителей и пьют коньяк на уроках: скандал разгорелся в школе ЗКО
Казахстан и Иран договорились об увеличении взаимного экспорта-импорта товаров
Еще раз о кино
Создан Нацсовет по науке и технологиям при президенте РК
Более 1,1 млрд долларов намерен инвестировать в Казахстан в этом году ЕАБР
Гвардеец из Казахстана удивил своим голосом гостей шоу "Привет, Андрей"
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов

Читайте также

Сенат , Здравоохранение
Законодательные пробелы позволяют ввозить в Казахстан опасн…
Политика , Сенат
Какие партии получат максимальное финансирование по итогам …
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 февраля
Сенат
Кыргызстану продлили сроки оснащения пунктов пропуска на та…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]