Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, соглашение о создании Тюркской академии подписано 23 августа 2012 года в городе Бишкек в ходе 2-го саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Республика Казахстан ратифицировала данное соглашение 15 октября 2014 года.

Министерством иностранных дел Казахстана 28 августа 2014 года Тюркская академия зарегистрирована и аккредитована как международная организация.

Целью законопроекта является ратификация Соглашения между Правительством Казахстана и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии, совершенного 16 ноября 2020 года.

«Соглашение предусматривает определение статуса, привилегий и иммунитета Тюркской академии, ее имущества и штата в период деятельности в Республике Казахстан. Ратификация соглашения обеспечит дальнейшее укрепление сотрудничества с государствами-участниками Совета сотрудничества тюркоязычных государств и повышения роли Республики Казахстан в тюркском мире», – говорится в заключении.

Фото: facebook.com/turkicacademy