Определены закупочные цены на пшеницу урожая 2026 года

Сельское хозяйство

Закупочные цены Продкорпорации служат ориентиром для рынка

Фото: пресс-служба правительства РК

Правительством определены закупочные цены на зерно урожая 2026 года. На пшеницу 3 класса они составят от 92 до 115 тыс. тенге за тонну в зависимости от качественных показателей. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на встрече с фермерами в Аркалыке в Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«С учетом конъюнктуры рынков, а также предложений участников рынка Правительством определены закупочные цены на зерно урожая 2026 года. В частности, на пшеницу 3 класса планируется установить цены от 92 до 115 тыс. теңге в зависимости от качественных показателей. Таким образом, цена осталась на уровне прошлого года», — сообщил Серик Жумангарин.

Закупочные цены Продкорпорации служат ориентиром для рынка. Финансовая поддержка аграриев осуществляется через механизмы форвардного и прямого закупа зерна, что позволяет сельхозпроизводителям покрывать производственные затраты и готовиться к следующему сезону.

Еще одной мерой поддержки станет возврат НДС трейдерам зерна. Соответствующее решение было принято на одном из заседаний Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса. Для экспортеров сельхозпродукции не будет применяться корректировка суммы НДС, относимого в зачет. Обоснованность требований на возврат НДС будет подтверждаться налоговой проверкой с применением так называемого «метода пирамиды», позволяющего проследить всю цепочку движения товара и уплаты налога – от сельхозпроизводителя до экспортера. При положительных результатах проверки экспортер сможет получить возврат ранее уплаченного НДС в полном объеме.

Серик Жумангарин также сообщил, что государственная программа компенсации расходов экспортерам зерна будет продлена на 2026–2027 маркетинговый год.

Субсидирование транспортных затрат зерноотправителей в предыдущие годы позволило расширить географию поставок казахстанского зерна. Помимо традиционных рынков казахстанскую пшеницу впервые закупили Бельгия, Польша, Португалия, Норвегия, Великобритания, а также страны Северной Африки – Марокко, Алжир и Египет. Продкопорация также апробировала поставку зерна во Вьетнам по мультимодальному маршруту через Китай.

Реализация этих мер способствовала стабилизации цен на зерно и снижению рисков демпинга. Дополнительный эффект получили смежные отрасли – логистика, переработка, машиностроение и сервисные услуги.

Отдельный блок встречи был посвящен развитию животноводства. В трех южных регионах Костанайской области – Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах – сегодня работают 1 132 фермерских хозяйства. Общая посевная площадь составляет 581,1 тыс. га, в том числе зерновых – 501,4 тыс. га, масличных – 65,9 тыс. га. За последние три года площади масличных культур увеличились в 1,3 раза. Основной культурой является сафлор: им засеяно 51,2 тыс. га, или 47% от всей площади этой культуры в области.

Фермеры подняли вопросы реализации программы «Жайлау», инициатором которой в свое время выступила Костанайская область. В частности, речь шла о требованиях по обязательному обводнению пастбищ и строительству животноводческих баз. Хозяйства южных районов преимущественно расположены в поймах рек и озер, где имеются естественные источники воды, а многие фермеры уже располагают необходимой животноводческой инфраструктурой. В связи с этим было предложено предусмотреть возможность учета уже имеющихся объектов при выполнении требований программы.

Животноводы также предложили пересмотреть предельную стоимость породистого крупного рогатого скота при льготном кредитовании его приобретения, поскольку установленные программой цены, по их оценке, ниже рыночных.

Серик Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства проработать необходимые изменения в действующие документы, а также разработать справочник стоимости породистого скота.

Директор ТОО «Zengi Group» Жанибек Кенжебаев представил планы по созданию в Аркалыке генетического центра по производству эмбрионов. Для реализации проекта уже привлечены инвестиции.

«Этот проект – наш шанс увеличить поголовье породистого скота в Казахстане для развития племенного животноводства. Благодаря использованию эмбрионов мы сможем получать породистый скот. Параллельно работаем над созданием в Аркалыке логистического хаба по перевозке скота. Мы планируем вывести производство и реализацию племенного скота на профессиональный уровень», — отметил Жанибек Кенжебаев.

#цены #зерно #урожай

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