​Определили состав

5 января 2018 го­да национальная команда Казахстана по боксу соберется в Алматинской области на свои первые учебно-тренировочные сборы после новогодних праздников. Главный тренер Мырзагали Айтжанов наз­вал имена 40 мастеров кожаной перчатки, которые в следующем году войдут в состав главной команды страны. Во Всемирной академии бокса к ответственному сезону, пиком которого станут летние Азиатские игры в Джакарте (Индонезия, сентябрь 2018 года), начнут готовиться как опытные боксеры, так и новички сборной.

К опытным с полным основанием можно отнести Жомарта Ержана (49 кг), Кайрата Ералиева (56 кг), Берика Абдрахманова и Закира Сафиуллина (оба – 60 кг), Данияра Елеусинова и Асланбека Шымбергенова (оба – 69 кг), Адильбека Ниязымбетова и Жанибека Алимханулы (оба – 81 кг), Василия Левита и Антона Пинчука (91 кг), Камшыбека Кункабаева (свыше 91 кг) и других.