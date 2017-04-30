Определились лауреаты и дипломанты "Astana Piano Passion"
В Астане определили лауреатов и дипломантов Четвертого Международного фестиваля классической музыки и конкурса юных пианистов "Astana Piano Passion – 2017", сообщает Kazpravda.kz.
По традиции, имена победителей были определены в каждой возрастной категории.
Младшая группа:
1 премия – Парк Хаерим (Южная Корея);
2 премия – Александра Довгань (Россия), Петр Акулов (Россия);
3 премия – Артур Михлин (Казахстан), Елисей Мысин (Россия), Ли Хё (Южная Корея).
Средняя группа:
1 премия – Сергей Давыдченко (Россия), Иван Бессонов (Россия);
2 премия – Ольга Иваненко (Россия), Ева Геворгян (Россия);
3 премия – Риналди Кайтлан (Австрия).
Старшая группа:
1 премия – Филипп Лынов (Россия), Александр Ключко (Россия);
3 премия – Арсений Мун (Россия), Тимофей Владимиров (Россия), Илья Папоян (Россия).
Помимо общего призового фонда, были учреждены и призы от организаторов. Для вручения специального приза от Министерства культуры и спорта РК на сцену были приглашены министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы и гость фестиваля – специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Михаил Швыдкой. Этой награды были удостоены сразу два участника – обладатель звания "Надежда Казахстана" Артур Михлин и самый юный пианист конкурса Елисей Мысин.
Денежной премии акима Астаны удостоился казахстанец Клим Пак. Призом "За лучшее исполнение произведения композитора Казахстана" был отмечен Петр Акулов. Приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования – у Евы Геворгян.
Сертификатом на участие в концерте с симфоническим оркестром на большой сцене театра "Астана Опера" награжден Иван Бессонов. Клим Пак был отмечен сертификатом на участие в концерте на сцене Камерного зала "Астана опера".
Призы от почетного члена жюри, профессора Московской государственной консерватории Валерия Пясецкого были вручены Елисею Мысину и Александру Ключко.
Специальным призом от основателя и директора Международного музыкального фестиваля в Вербье, члена Нобелевского комитета Мартина Энгстрема – приглашение на участие в учебной программе фестиваля в Вербье-2018 в качестве студента – был награжден Сергей Давыдченко.
Право на участие в проектах художественного руководителя конкурса Дениса Мацуева присуждено Хаерим Парк, Елисею Мысину, Сергею Давыдченко, Ивану Бессонову, Филиппу Лынову, Александру Ключко, Артуру Михлину.
Обладателем гран-при стал Александр Ключко.
Фестиваль завершился грандиозным концертом с участием известного пианиста, Народного артиста России Дениса Мацуева.
Напомним, с 22 по 28 апреля в Астане проходил Четвертый Международный фестиваль классической музыки и конкурс юных пианистов "Astana Piano Passion". Организаторами выступили Министерство культуры и спорта РК и акимат Астаны, общественный фонд "Accordi di Astana" при поддержке Московской филармонии и Народного артиста России Дениса Мацуева.
В этом году заявки на конкурс поступили из 28 стран (Казахстан, Россия, Украина, Малайзия, Болгария, Узбекистан, Грузия, США, Литва, Австралия, Сербия, Южная Корея, Франция, Боливия, Германия, Австрия, Израиль, Беларусь, Италия, Армения, Дания, Ирландия, Швейцария, Азербайджан, Коста-Рика, Таиланд, Турция, Канада). Всего в конкурсном отборе приняли участие более 130 детей.