Определились лучшие исполнители по версии MTV

Барбадосская певица Рианна и канадец Джастин Бибер выиграли премию MTV European Music Awards 2015 (MTV EMA) в номинациях "Лучшая исполнительница" и "Лучший исполнитель". Церемония награждения прошла в Милане 25 октября. Списки победителей опубликованы на официальном сайте премии, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru
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Бибер завоевал награду еще в четырех категориях: "Лучшее сотрудничество" (вместе с Skrillex и Diplo), "Самый большой фан-клуб", "Лучший образ" и "Лучший концерт в Северной Америке".
Британский певец Эд Ширан получил статуэтку MTV за живое выступление. Ему же досталась награда в категории "Международное шоу".
Англичане из группы One Direction стали лучшими в поп-музыке, их соотечественники Coldplay – в роке, американки Лана Дель Рей и Ники Минаж – в альтернативе и хип-хопе соответственно.
Премию MTV Europe Music Award вручают ежегодно с 1994 года. Церемония награждения проходит в одном из крупных европейских городов. Победители EMA определяются интернет-голосованием на сайте премии. В разное время обладателями награды становились Бритни Спирс, Леди Гага, Дима Билан, Бейонсе, Coldplay, The Prodigy и Мадонна.