Общество
Определились победители международных соревнований снайперов "Алтын Үкі – 2018"
На базе учебного центра "Спасск" Карагандинской области завершились международные соревнования "Алтын Үкі-2018", где мастера одного выстрела из 12 стран боролись за звание лучшего в стрельбе, скорости, навыках маскировки и ориентировании на пересеченной местности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.





По итогам командного зачета победителями соревнований стали военнослужащие подразделения специального назначения Министерства обороны Республики Казахстан, второе место у сборной Республики Беларусь и третье место заняли представители Китайской Народной Республики.

В личном зачете первое место занял снайпер войсковой части 32356 МО РК, второе место – военнослужащий войсковой части 22750 МО РК и третье место – представитель Службы государственной охраны Республики Казахстан.





"Проведение такого рода мероприятий позитивно влияет на уровень профессионализма спецподразделений стран участниц, которые могут и должны обмениваться опытом развития снайперского искусства, опытом противостояния терроризму, не имеющему границ и национальности, являющемуся общей угрозой, с которой надо бороться сообща", - отметил руководитель соревнований подполковник Рахат Карсембаев.



"Для меня была огромная честь представлять Вооруженные силы нашей страны на таких престижных состязаниях. Конечно, были сложности, погода вносила свои коррективы, нам приходилось выполнять упражнения при ветре с высокими порывами, и в дождь. Но мы успешно справились с поставленной задачей. Здесь побеждает не тот, кто стреляет первым, а тот, кто первым попадает", - поделился один из победителей состязаний.


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