Определились победители престижного турнира по настольному теннису в Алматы

В Алматы завершился традиционный турнир сильнейших мастеров по настольному теннису топ-12, передает Kazpravda.kz.
В зале Федерации настольного тенниса РК выступали по 12 человек в мужской и женской категориях. До предпоследнего, 10-го тура лидером в соревнованиях среди мужчин был мастер спорта Самат Бейсенов (Алматы), и многое решалось в его очном поединке с действующим чемпионом страны Денисом Жолудевым (ВКО). Денис уверенно провел матч и выиграл со счетом 4:1. Жолудев затем обыграл Тимура Кельбуганова с результатом 4:3 и выиграл турнир.
Среди женщин первое место разыграли карагандинки: чемпионка Казахстана Наталья Сладкова и серебряный призер чемпионата страны 2016 года Юлия Гац. Навязав сопернице свой стиль игры, победу со счетом 4:1 одержала Гац.
Теперь кандидаты в национальную сборную Казахстана приступают к учебно-тренировочным сборам для подготовки к чемпионатам Казахстана (Астана) и Азии (Китай).