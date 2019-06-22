Общество
Определились победители военно-патриотического сбора "Айбын"
Сегодня на полигоне учебного центра «Спасск» Карагандинской области состоялась торжественная церемония закрытия пятого республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын», который объединил более 600 молодых патриотов со всех уголков Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По итогам проведенного сбора призовые места распределились следующим образом. Среди Республиканских школ «Жас улан» и специализированных лицеев первое место заняла команда Школа-интернат «Жас ұлан» (г. Семей), второе место – Республиканская школа «Жас ұлан» имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова (г. Нур-Султан) и на третьем месте - Республиканская школа «Жас улан» имени Героя Советского Союза генерал-майора Сабыра Рахимова (г. Шымкент).



Среди военно-патриотических клубов Вооруженных сил РК и других воинских формирований первое место занял военно-патриотический клуб «Шығыс» (РгК «Восток»), второе место – команда военно-патриотического клуба «Сагадат» (управления начальника тыла и вооружения), третье место присвоено военно-патриотическому клубу «Жас улан» (Главного управления военной полиции).



Среди военно-патриотических клубов регионов первое место заняла команда «Жігер» из Западно-Казахстанской области, второе место - за командой «Жас Қыран» из Восточно-Казахстанской области, и на третьем месте - команда из Акмолинской области –«Айбын».

Обладателем гран-при стал военно-патриотический клуб «Жас Улан» из Семея.



Победителям соревнований в общекомандном и личном зачетах были вручены грамоты, медали, кубки и памятные подарки.

В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, Карагандинской области, ветераны Вооруженных сил РК и приглашенные гости.

В Минобороны напомнили, что военно-патриотический сбор «Айбын» проводился в рамках Года молодежи в целях совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи в стране. Участники сбора прошли уникальную школу подготовки к армейским будням, воочию увидели современные образцы военной техники и вооружения армии Казахстана, испытали свои силы и возможности, а также обрели новых друзей и единомышленников.

В церемонии открытия Республиканского военно-патриотического сбора молодежи "Айбын" принимал участие Президент Казахстана – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев.

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