Определились победители военно-патриотического сбора "Айбын"

Сегодня на полигоне учебного центра «Спасск» Карагандинской области состоялась торжественная церемония закрытия пятого республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын», который объединил более 600 молодых патриотов со всех уголков Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службуМинистерства обороны РК.
По итогам проведенного сбора призовые места распределились следующим образом. Среди Республиканских школ «Жас улан» и специализированных лицеев первое место заняла команда Школа-интернат «Жас ұлан» (г. Семей), второе место – Республиканская школа «Жас ұлан» имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова (г. Нур-Султан) и на третьем месте - Республиканская школа «Жас улан» имени Героя Советского Союза генерал-майора Сабыра Рахимова (г. Шымкент).
Среди военно-патриотических клубов Вооруженных сил РК и других воинских формирований первое место занял военно-патриотический клуб «Шығыс» (РгК «Восток»), второе место – команда военно-патриотического клуба «Сагадат» (управления начальника тыла и вооружения), третье место присвоено военно-патриотическому клубу «Жас улан» (Главного управления военной полиции).
Среди военно-патриотических клубов регионов первое место заняла команда «Жігер» из Западно-Казахстанской области, второе место - за командой «Жас Қыран» из Восточно-Казахстанской области, и на третьем месте - команда из Акмолинской области –«Айбын».
Обладателем гран-при стал военно-патриотический клуб «Жас Улан» из Семея.
Победителям соревнований в общекомандном и личном зачетах были вручены грамоты, медали, кубки и памятные подарки.
В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, Карагандинской области, ветераны Вооруженных сил РК и приглашенные гости.
В Минобороны напомнили, что военно-патриотический сбор «Айбын» проводился в рамках Года молодежи в целях совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи в стране. Участники сбора прошли уникальную школу подготовки к армейским будням, воочию увидели современные образцы военной техники и вооружения армии Казахстана, испытали свои силы и возможности, а также обрели новых друзей и единомышленников.
В церемонии открытия Республиканского военно-патриотического сбора молодежи "Айбын" принимал участие Президент Казахстана – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев.