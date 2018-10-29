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Определились полуфиналисты Кубка Конфедерации 2018 в группе С
В городе Атырау в физкультурно-оздоровительном комплексе «Атырау» прошел четвертый отборочный этап Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта 2018 года в группе С.

Cборные команды Атырауской, Жамбылской, Мангыстауской областей и города Алматы боролись за путевки на полуфинальный этап данного турнира по греко-римской, вольной борьбе, дзюдо и таеквондо.

Сегодня на даянге сильными среди участников оказались таеквондисты города Алматы.

Среди мастеров татами дзюдоисты Атырауской области уверенно победили своих соперников и вышли в полуфинал Кубка Конфедерации 2018 года.
В греко-римской борьбе в полуфинал прошла команда города Алматы.

В борьбе вольного стиля лучшими стали команда города Алматы и обеспечили себе проход в полуфинальный этап.

Хотим напомнить, что в группе D в греко-римской борьбе в полуфинал прошла Северо-Казахстанская область.

В борьбе вольного стиля лучшими стали представители Туркестанской области.

В таеквандо в полуфинал прошла Туркестанская область.

В дзюдо в полуфинал прошла Кызылординская область.

В группе «В» в греко-римской борьбе в полуфинал прошла команда хозяев домашнего отборочного этапа - Алматинская область.
В таеквандо в полуфинал прошла Южно-Казахстанской область.
В дзюдо в полуфинал прошла Карагандинская область.
В борьбе вольного стиля лучшими стали город Астана и тем самым, обеспечили себе проход в полуфинальный этап.

В группе «А» в греко-римской борьбе в полуфинал прошла Костанайская область.

В борьбе вольного стиля лучшими стали Восточно-Казахстанская область и тем самым, обеспечили себе проход в полуфинальный этап.
В таеквандо в полуфинал прошла Павлодарская область.

В дзюдо в полуфинал прошла Западно-Казахстанской области уверенно победили своих соперников и вышли в полуфинал Кубка Конфедерации 2018.

Кубок Конфедерации – республиканское соревнование, проводимое между командами областей и гг. Алматы, Астана и Шымкент по боксу, греко-римской, вольной борьбе, казах курес, дзюдо и таеквондо. Главная особенность турнира в том, что в финале зрители одновременно могут наблюдать за поединками в боксе, греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, казак куреси и таеквондо. Турнир в этом году пройдет в третий раз.

Участники Кубка 2018 года разделены на четыре группы согласно жеребьевке.

Группа D: 6-7 октября 2018 года, г.Петропавловск (СКО)- Акмола, Кызылорда, Туркестан.

Группа B: 13-14 октября 2018 года, г.Талдыкорган
(Алматинская область) – Талдыкорган, Актобе, Караганда, Астана, Шымкент.

Группа A: 20-21 октября 2018 года, г.Семей (ВКО) – Семей, Костанай, ЗКО, Павлодар.

Группа C: 27-28 октября 2018 года, г.Атырау – Алматы, Жамбыл, Мангыстауская обл.

Команды-победители помимо Кубка получат денежный приз. Призовой фонд турнира, основанного Тимуром Кулибаевым в 2018 году, составляет 145 миллионов тенге.

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