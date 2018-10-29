Определились полуфиналисты Кубка Конфедерации 2018 в группе С
В городе Атырау в физкультурно-оздоровительном комплексе «Атырау» прошел четвертый отборочный этап Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта 2018 года в группе С.
Cборные команды Атырауской, Жамбылской, Мангыстауской областей и города Алматы боролись за путевки на полуфинальный этап данного турнира по греко-римской, вольной борьбе, дзюдо и таеквондо.
Сегодня на даянге сильными среди участников оказались таеквондисты города Алматы.
Среди мастеров татами дзюдоисты Атырауской области уверенно победили своих соперников и вышли в полуфинал Кубка Конфедерации 2018 года. В греко-римской борьбе в полуфинал прошла команда города Алматы.
В борьбе вольного стиля лучшими стали команда города Алматы и обеспечили себе проход в полуфинальный этап.
Хотим напомнить, что в группе D в греко-римской борьбе в полуфинал прошла Северо-Казахстанская область.
В борьбе вольного стиля лучшими стали представители Туркестанской области.
В таеквандо в полуфинал прошла Туркестанская область.
В дзюдо в полуфинал прошла Кызылординская область.
В группе «В» в греко-римской борьбе в полуфинал прошла команда хозяев домашнего отборочного этапа - Алматинская область. В таеквандо в полуфинал прошла Южно-Казахстанской область. В дзюдо в полуфинал прошла Карагандинская область. В борьбе вольного стиля лучшими стали город Астана и тем самым, обеспечили себе проход в полуфинальный этап.
В группе «А» в греко-римской борьбе в полуфинал прошла Костанайская область.
В борьбе вольного стиля лучшими стали Восточно-Казахстанская область и тем самым, обеспечили себе проход в полуфинальный этап. В таеквандо в полуфинал прошла Павлодарская область.
В дзюдо в полуфинал прошла Западно-Казахстанской области уверенно победили своих соперников и вышли в полуфинал Кубка Конфедерации 2018.
Кубок Конфедерации – республиканское соревнование, проводимое между командами областей и гг. Алматы, Астана и Шымкент по боксу, греко-римской, вольной борьбе, казах курес, дзюдо и таеквондо. Главная особенность турнира в том, что в финале зрители одновременно могут наблюдать за поединками в боксе, греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, казак куреси и таеквондо. Турнир в этом году пройдет в третий раз.
Участники Кубка 2018 года разделены на четыре группы согласно жеребьевке.
Группа D: 6-7 октября 2018 года, г.Петропавловск (СКО)- Акмола, Кызылорда, Туркестан.
Группа B: 13-14 октября 2018 года, г.Талдыкорган (Алматинская область) – Талдыкорган, Актобе, Караганда, Астана, Шымкент.
Группа A: 20-21 октября 2018 года, г.Семей (ВКО) – Семей, Костанай, ЗКО, Павлодар.
Группа C: 27-28 октября 2018 года, г.Атырау – Алматы, Жамбыл, Мангыстауская обл.
Команды-победители помимо Кубка получат денежный приз. Призовой фонд турнира, основанного Тимуром Кулибаевым в 2018 году, составляет 145 миллионов тенге.