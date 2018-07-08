Спорт
Определились последние полуфиналисты ЧМ по футболу
В субботу определился полный состав полуфиналистов чемпионата мира по футболу в России. К сборным Франции и Бельгии присоединились команды Англии и Хорватии, которые переиграли шведов и россиян соответственно, сообщает worldcup2018.tass.ru.

"Сборные России и Хорватии, как и в своих матчах 1/8 финала, не выявили победителя в основное и дополнительное время. Первые 90 минут встречи завершились со счетом 1:1. За два дополнительных тайма по 15 минут команды также обменялись забитыми мячами, а в серии пенальти сильнее были хорваты – 4:3", – говорится в информации.

На 31-й минуте встречи великолепный удар из-за пределов штрафной в правую от вратаря девятку удался Денису Черышеву, на 39-й минуте хорваты воспользовались ошибкой россиян, когда после прохода и передачи Марио Манджукича с левого фланга отличился Андрей Крамарич. Во втором тайме хорваты большую часть времени владели инициативой, однако забить не смогли. На 10-й минуте первого дополнительного тайма защитник Домагой Вида вывел хорватов вперед, но за пять минут до окончания дополнительного времени Марио Фернандес после подачи Алана Дзагоева со штрафного счет сравнял, пишет агентство.

"Игра, которая проходила в Сочи на стадионе "Фишт", дошла до серии пенальти, в которой сильнее оказались хорваты. Вратарь Даниел Субашич отразил первый же удар в исполнении Федора Смолова, позднее Акинфеев парировал удар Матео Ковачича. Решающим оказался промах Фернандеса, который целился в левый нижний угол ворот, но ударил мимо", – отмечается в сообщении.

Так, в полуфинале сыграют Франция и Бельгия (11 июля в 00:00 по времени Астаны) и Англия с Хорватией (12 июля в 00:00 по времени Астаны).

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