Определились сильнейшие боксеры на мемориале Жарылгапова

В соревнованиях приняли участие свыше 130 боксеров из Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России, в турнире участвовали представители из всех регионов нашей страны, передает Kazpravda.kz
По словам наставника национальной сборной Казахстана Мырзагали Айтжанова именно по итогам данного турнира определится костяк главной команды страны для участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Рио.
"Мы внимательно посмотрели, кто на что способен, и, конечно, сделали выводы. Конкретно объявлять состав будем уже после сборов. Посмотрели на состояние боксеров. Некоторые меня очень разочаровали, конечно. Но не нужно сбрасывать со счетов то, что у нас большая конкуренция", – цитируются слова Айтжанова на официальном сайте
Казахстанской федерации бокса.
Наставник сборной Казахстана подчеркнул, что хорошо прибавили в плане мастерства вторые, третьи и четвертые номера, которые на завершившихся состязаниях продемонстрировали бокс хорошего качества. "Мы видели, как они дали бой и первым и титулованным нашим боксерам. Правда, некоторые потом проиграли в следующем круге. Будем смотреть на общее физическое состояние и некоторых отправлять на зарубежные турниры, чтобы просмотреть их в деле с ведущими боксерами планеты", – сказал главный тренер НСК РК.
Рассказал Айтжанов и о слабом выступлении на турнире серебряного призера ОИ в Лондоне Адильбека Ниязымбетова, который уступил в полуфинале действующему чемпиону страны Арману Рысбеку. "Адильбек выступил очень слабо и разочаровал. Очевидно, хотел выехать по инерции, но у него это не получилось. Ребята растут. Все хотели сюда попасть, выиграть. Кто поедет за лицензиями – не буду говорить, это решит тренерский совет в начале следующего года", – сказал он.Ниже представляем список победителей турнира имени Галыма Жарылгапова:
49 кг: Акниет Балтабаев (Карагандинская область);
52 кг: Азамат Исакулов (Мангистауская область);
56 кг: Айдар Имангалиев (Алматы);
60 кг: Маимати Абдираим (КНР);
64 кг: Андрей Лейхнер (Алматинская область);
69 кг: Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан);
75 кг: Турсынбай Кулахмет (Кызылординская область);
81 кг: Нурзат Сабиров (ЮКО);
91 кг: Алексей Севостьянов (Карагандинская область);
свыше 91 кг: Али Балоев (Алматинская область).