Определился лучший палуан

Всего в состязаниях, проходивших в ледовом дворце «Барыс Арена», приняли участие 33 палуана из всех регионов страны. В полуфинальных схватках Ерасыл Кажыбаев (ВКО) одержал чистую победу над Айбатом Сейтеном (Нур-Султан). Айбек Нугымаров (ВКО) выиграл у Руслана Абдразакова (Алматы).

В финальной схватке Айбек Нугымаров (ВКО) одержал чистую победу над Ерасылом Кажыбаевым (ВКО).

Победителю турнира достались 25 млн тенге, также он получил специальный золотой пояс и трофей «Тайтуяк». Занявший 2-е место спортсмен получил 5 млн 500 тыс. тенге, 3-е место – 1 млн 800 тыс. тенге. Не остались без призов и их тренеры. Кроме того, за каждую победу палуанам вручалось по 100 тыс. тенге.

Подробнее о турнире читайте в ближайшем номере нашей газеты.