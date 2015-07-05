Определился новый чемпион Нью-Йорка по скоростному поеданию хот-догов
Талгат Исенов
На традиционном соревновании по скорости поедания хот-догов, прошедшем в Нью-Йорке, определился новый победитель. Им стал 23-летний Мэттью Стоуни, который за зачетные 10 минут проглотил 62 булочки с сосиской, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По информации CNN, Стоуни известен среди соревнующихся своим прозвищем "Мега-жаба" (Megatoad). Рекордсмен заменил на пьедестале своего предшественника Джоя Честната, который удерживал лидерство в этом состязании последние восемь лет. В текущем году Честнат пришел вторым с результатом в 60 хот-догов.
"Я тренировался для этого. Не могу сказать, что пришел уверенным в себе, но я был готовым", – отметил победитель.
Издание отмечает, что абсолютный рекорд турнира составил 69 съеденных хот-догов.
Соревнование на скорость поедания данного фаст-фуда проходит в Нью-Йорке с 1972 года.