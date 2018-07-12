Определился второй финалист ЧМ-2018

Спорт
Сборная Хорватии одержала победу над Англией в полуфинале чемпионата мира – 2018 по футболу в России. Основное время матча на стадионе "Лужники" в Москве завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное хорваты забили победный гол, сообщает vesti.kz.

"Первый гол в матче был забит уже на пятой минуте, а его автором стал защитник сборной Англии Кевин Трипьер, отличившийся красивым ударом со штрафного. Отыгрались хорваты уже после перерыва. На 68-й минуте полузащитник Иван Перишич ногой опередил в борьбе игравшего головой защитника Кайла Уокера и "воткнул" мяч в ворота. 

Исход же матча решился в дополнительное время, а победный гол на 109-й минуте забил форвард Марио Манджукич, которому ассистировал Перишич", – пишет портал.

Днем ранее в другом полуфинале ЧМ-2018 сборная Франции, благодаря голу центрального защитника Самюэля Умтити, обыграла Бельгию – 1:0.

Матч за бронзовые медали Бельгия – Англия пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по времени Астаны, а 15-го числа в Москве в 21:00 стартует финал Франция – Хорватия.

Как отмечается, для Хорватии предстоящий финал станет первым на чемпионатах мира, а для Франции – третьим. В 1998 году французы выиграли домашний турнир, а спустя 8 лет проиграли Италии в серии пенальти. Лучшее достижение хорватов – бронза на ЧМ-1998, а в финал их тогда не пустили как раз хозяева.

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