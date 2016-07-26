​Определить алгоритм

В работе мероприятия приняли участие заместители акима области, руководители суда, правоохранительных и специальных органов, а также представители уполномоченных структур по земельным отношениям и других заинтересованных организаций. В ходе совещания были заслушаны доклады акима Целиноградского района Малгаждара Таткеева, руководителя управления земельных отношений области Алмагуль Кадралиной, сотрудников областной прокуратуры.

Как отметил аким области, необходимо выработать схему, которая позволит решить проблемы людей, пострадавших от мошеннических действий определенных лиц. Глава региона поручил создать рабочую группу во главе с первым заместителем акима Акмолинской области Кадирханом Отаровым для выработки единой позиции и алгоритма совместных действий.