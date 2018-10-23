Экономика
Определить детей иностранных рабочих в школы и детские сады поручил Премьер-министр РК
Инга Селезнева
В ходе заседания Правительства Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил провести регистрацию иностранных рабочих и определить их детей в детские сады, школы и обеспечить медицинскую помощь, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Деловые советы, бизнес форумы, советы инвесторов - здесь тоже нужно будет провести анализ - это поручение Мамину (первый зам. Премьера - прим. автора). Мы заключаем очень много меморандумов на миллиардные суммы в каждой области, и надо же показать результаты, какой процент реализуется. Если проект не идет, то по какой причине. Принося  нам инвестиции, соответственно они привозят своих специалистов. Тут нужно проводить регистрацию их рабочей силы, определить их детей в сады, школы, оказать медпомощь. Как решаются эти вопросы, на каком уровне? Об этом тоже нужно говорить. Элементарно обслуживание в ресторанах, мелкие бытовые проблемы", – сказал Сагинтаев.

Еще один вопрос, который отметил Премьер, – это создание единого инвестиционного портала.

"Должен быть всего один портал, который охватывает все проблемы по привлечению инвестиций. Это будет намного эффективней и удобнее для пользования, чем куча разных порталов. Я думаю, это нужно рассмотреть", – сказал глава Правительства.

Ранее, выступая с докладом, министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов попросил Премьер-министра поддержать  инициативу создания инвест-портала.

"В этом году запустили национальный интерактивный интернет ресурс на казахском, русском и английском языках. Кроме того, по вашему поручению совместно с министерством проведен анализ сайтов акиматов. Вместе с тем в случае поддержки мы запустим в типовой версии интернет-портал Invest.gov.kz, с созданием специальных страниц для веб сайтов по инвестициям всех регионах. Это позволит инвесторам заходить и пользоваться одним единым инвест-порталом", – сказал Абдрахманов.

Также он отметил, что для оказания сервисной поддержки инвесторам и оперативного решения проблемных вопросов инвесторов начал работу Call-центр по принципу "Скорая помощь".

"С момента внедрения Call-центра оказано свыше 400 консультаций. В текущем году для решения сложных проблем от инвесторов поступило 40 обращений, из них полностью решены 19, по оставшимся 21-му даны промежуточные ответы", – заключил глава МИД РК.

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