Определиться с будущим Свежий выпуск 407 Серик ТЕМИРГАЛИЕВ

Виктор Христенко высказал мнение, что в настоящий момент целесообразно говорить о перспективах взаимодействия между ЕС и ЕАЭС, особенно о долгосрочных.

– У ЕС и ЕАЭС сегодня нет даже общих целей, – подчеркнул председатель Коллегии. – Но, не определившись вместе по поводу согласованного видения будущего, нельзя двигаться вперед. Любая трудность будет казаться непреодолимой проблемой. Единая цель, понятный путь движения, как правило, позволяют смотреть на старые, казавшиеся непреодолимыми проблемы совсем по-другому и устранять их в рабочем порядке. Законодательная база ЕАЭС основана на нормах и правилах ВТО и стремится вобрать в себя лучшие мировые практики, в том числе опыт Европейского союза. Другого примера такой глубокой интеграции просто нет. С этой точки зрения экономическое пространство ЕАЭС также наиболее подготовлено к реализации проекта «от Лиссабона до Владивостока». ЕАЭС – это расширенное и более гармонизированное, с точки зрения соответствия глобальным нормам регулирования, пространство.



