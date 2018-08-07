​Определяем лучших

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Свежий выпуск
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7 августа 2018 г. 11:45
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00:30
Долг ответственностью краcен
00:00
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
00:15
Все дело – в контенте
00:27
По широкому кругу вопросов
00:04
Звонкое наследие Амре
00:24
Агиткампания в недрах страны
00:15
Награда за спасение детей
00:02
Для сильных духом
00:20
С книгой для жизни
00:25
Обсудили ряд проблем
00:09
Нешуточные страсти на арене
00:16
«Сарыарка» идет без поражений
00:14
Настроить сердце на здоровый ритм
00:19
Остаться в живых
00:17
Ибрагимович – актер, а «Бавария» – экономист
08:56
Устроившего ралли у остановки водителя наказали в Караганде – видео
00:00
Пиши и сокращай
08:18
В Петропавловске выпавший со 2-го этажа мужчина очнулся и вернулся в квартиру
00:03
Добро побеждает
00:22
Масштабная работа
20 октября 2022 г. 21:25
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
22 октября 2022 г. 20:38
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
22 октября 2022 г. 19:57
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
22 октября 2022 г. 20:29
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
22 октября 2022 г. 19:33
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
21 октября 2022 г. 19:15
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
22 октября 2022 г. 17:42
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
23 октября 2022 г. 9:14
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
23 октября 2022 г. 11:05
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
22 октября 2022 г. 16:50
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
22 октября 2022 г. 19:05
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
22 октября 2022 г. 16:25
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
24 октября 2022 г. 17:33
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
22 октября 2022 г. 15:11
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
22 октября 2022 г. 17:19
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
22 октября 2022 г. 21:06
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
23 октября 2022 г. 15:56
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
23 октября 2022 г. 13:21
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
23 октября 2022 г. 18:05
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
21 октября 2022 г. 19:10
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
30 сентября 2022 г. 10:40
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
14 октября 2022 г. 1:00
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
14 октября 2022 г. 14:57
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
13 октября 2022 г. 11:21
Женщину-юриста убили в Алматы
13 октября 2022 г. 16:46
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
13 октября 2022 г. 15:10
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
14 октября 2022 г. 2:00
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
13 октября 2022 г. 9:55
Владимир Путин прибыл в Астану
4 октября 2022 г. 11:39
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
13 октября 2022 г. 13:34
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
3 октября 2022 г. 9:20
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
30 сентября 2022 г. 1:00
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
14 октября 2022 г. 12:50
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
29 сентября 2022 г. 12:21
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
15 октября 2022 г. 14:13
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
29 сентября 2022 г. 16:41
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
19 октября 2022 г. 12:20
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
19 октября 2022 г. 20:00
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
15 октября 2022 г. 14:08
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
13 октября 2022 г. 12:56
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
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Казахстанская правда
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