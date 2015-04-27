Определяли сердцем

Людмила КОРИНА, Уральск
Студентов, активистов молодежных объединений с побе­дой Нурсултана Абишевича ­Назарбаева на выборах Президента поздравили председатель областного филиала МК «Жас Отан» Нургали Жолдаска­лиев, руководитель молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана ЗКО Игорь Спиридонов, исполнительный директор Гражданского альянса ЗКО Гамал Тузелбаев, руководитель МО «Жасыл Аймак» Жанерке Тапаева.
Участники акции говорили о том, что молодежи есть чем гордиться и дорожить. Весомой поддержкой стали государственные программы «Болашақ», «С дипломом – в село!», «Серпiн», «Молодежная практика». Образцом для отечественного образования являются Назарбаев Университет и Назарбаев Интеллектуальные школы. В стране равных возможностей, возглавляемой сильным Лидером, для молодых открыты все дороги.
Скандируя «Казахстан – ­Нурсултан!», «Алға, Қазақстан! Жаса, Қазақстан!», юноши и девушки с фонариками в руках построились в фигуру сердца с галочкой внутри. Это значит, что они всем сердцем голосовали за Нурсултана Назарбаева.
Как рассказал исполняющий обязанности руководителя областного управления по делам молодежи Нурлыбек Даумов, юные западноказахстанцы активно участвуют в жизни региона. Повсеместно действуют советы и комитеты по делам молодежи, ресурсные центры, школы для начинающих предпринимателей и курсы изучающих азы бизнеса. В начале апреля, во время визита в Приуралье Глава государства на республиканском форуме призвал молодежь «быть причастной к развитию страны, активно участвовать в ее озеленении, реализации ключевых программ, институциональных реформ». Нурсултан Назарбаев напомнил, что все создаваемое в стране нацелено на будущее, на подрастающее поколение. Это значит, что впереди – большая работа и большие планы.
Победа Лидера нации на выборах, считает Нурлыбек Даумов, действенный стимул для выполнения поставленных им задач. Флэшмоб в Уральске завершился исполнением патриотических песен.

