Определяли сердцем

Студентов, активистов молодежных объединений с победой Нурсултана Абишевича Назарбаева на выборах Президента поздравили председатель областного филиала МК «Жас Отан» Нургали Жолдаскалиев, руководитель молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана ЗКО Игорь Спиридонов, исполнительный директор Гражданского альянса ЗКО Гамал Тузелбаев, руководитель МО «Жасыл Аймак» Жанерке Тапаева.
Участники акции говорили о том, что молодежи есть чем гордиться и дорожить. Весомой поддержкой стали государственные программы «Болашақ», «С дипломом – в село!», «Серпiн», «Молодежная практика». Образцом для отечественного образования являются Назарбаев Университет и Назарбаев Интеллектуальные школы. В стране равных возможностей, возглавляемой сильным Лидером, для молодых открыты все дороги.
Скандируя «Казахстан – Нурсултан!», «Алға, Қазақстан! Жаса, Қазақстан!», юноши и девушки с фонариками в руках построились в фигуру сердца с галочкой внутри. Это значит, что они всем сердцем голосовали за Нурсултана Назарбаева.
Как рассказал исполняющий обязанности руководителя областного управления по делам молодежи Нурлыбек Даумов, юные западноказахстанцы активно участвуют в жизни региона. Повсеместно действуют советы и комитеты по делам молодежи, ресурсные центры, школы для начинающих предпринимателей и курсы изучающих азы бизнеса. В начале апреля, во время визита в Приуралье Глава государства на республиканском форуме призвал молодежь «быть причастной к развитию страны, активно участвовать в ее озеленении, реализации ключевых программ, институциональных реформ». Нурсултан Назарбаев напомнил, что все создаваемое в стране нацелено на будущее, на подрастающее поколение. Это значит, что впереди – большая работа и большие планы.
Победа Лидера нации на выборах, считает Нурлыбек Даумов, действенный стимул для выполнения поставленных им задач. Флэшмоб в Уральске завершился исполнением патриотических песен.