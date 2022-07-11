Определять признаки депрессии у подростков в соцсетях будут в Казахстане

На прошедшем заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК заместитель министра просвещения Гани Бейсембаев сообщил о планах по запуску нового проекта по профилактике суицида среди несовершеннолетних.

В этом направлении определенную опасность представляет информационное пространство, в которое дети идут, когда остаются наедине со своими проблемами, и ищут ответы на беспокоящие их вопросы в Интернете. Только с начала 2022 года уполномоченными органами выявлено и закрыто более тысячи сайтов с противоправным контентом, в том числе суицидальной направленности.

Вместе с тем, те же социальные сети вполне можно использовать и с благой целью. Например, как сообщил на заседании Гани Бейсембаев, ведомство планирует запустить пилотный проект с использованием искусственного интеллекта, который сможет определять признаки депрессии в открытых публикациях социальных сетей.

Говоря о мерах, нацеленных на защиту несовершеннолетних, вице-министр также сообщил, что в рамках поручения Главы государства впервые разрабатываются Правила по профилактике травли (буллинга) ребенка. Принят Индекс благополучия детей, который позволит вести системный мониторинг прав и интересов детей, в том числе включающий психологическое благополучие. Министерством просвещения сейчас также разрабатываются единые требования к деятльности психологических служб в организациях образования.