​Определяя будущее

Нет сомнения, что наши граждане откликнутся на призыв и примут активное участие в выборах. Ведь от каждого из нас зависит, как будет развиваться ситуация внутри нашего государства, эффективность антикризисных мер и благополучие всего общества.

За четверть века независимости Казахстана мы прожили целую эпоху. В ней и тревожные 90-е годы минувшего столетия, и полтора десятилетия нового века, которые наполнили нашу жизнь множеством свершений, динамичным социально-экономическим развитием и ростом благосостояния граждан. Мы построили новые заводы, школы, больницы, жилые дома, под пристальное внимание государства попала коммунальная инфраструктура и благоустройство городов и сел.

Есть за что благодарить Главу государства и нам, предпринимателям. По инициативе Президента были разработаны и успешно реализуются стратегические программы поддержки, охватывающие малый и средний бизнес, крупные компании. Много сделано для инвестиционной привлекательности страны, индустриально-инновационного развития экономики. В рамках одноименной программы за считанные годы были созданы и модернизированы сотни предприятий, где трудоустроены и обрели достаток десятки тысяч наших граждан. И эти достижения стали убедительным доказательством того, что мы создали эффективное государство, которое уверенно смотрит в завтрашний день и способно на большее.

Сегодня на повестке дня – реализация задач Плана нации «100 конкретных шагов», который предусматривает не только поддержку успешного курса развития государства, но и более глубинные преобразования. Они помогут нам модернизировать экономику и социальную сферу, укрепить демократические принципы управления страной и нашу государственность, повысить конкурентоспособность Казахстана на мировой арене.

Для выполнения этого судьбоносного плана, базирующегося на Стратегии «Казахстан-2050», необходима четкая и слаженная работа всех ветвей власти. Проведение внеочередных выборов значительно поспособствует этим устремлениям. Мы получим новый Парламент с мандатом народного доверия и дадим возможность новоизб­ранным депутатам сосредоточиться на решении актуальных для всех казахстанцев вопросов.