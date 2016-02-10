Определяющие факторы развития Статьи 639 Досжан НУРГАЛИЕВ

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В своем выступлении об итогах работы министр Бахыт Султанов отметил, что в целом деятельность ведомства в отчетном периоде соответствовала выполнению оперативных антикризисных задач, продолжалась реализация системных мер по повышению эффективности фискальных функций, управления бюджетными ресурсами и активами.

В плане бюджетного наполнения было отмечено, что в истекшем году он исполнен с кассовым профицитом в 264 млрд тенге и перевыполнением годового плана по бюджетным поступлениям на 105,7%. Затраты в трехлетнем рес­публиканском бюджете с учетом ухудшения макроэкономических показателей были сокращены на 850 млрд тенге. Оптимизация расходов, а также системные меры по повышению уровня администрирования бюджетных затрат и госзакупок позволили исполнить расходы республиканского бюджета на 99,8%, что является рекордным фактором за 20 лет. При этом дефицит госбюджета составил 915 млрд тенге.



– Таким образом, мы подошли к началу нынешнего года с большим запасом прочности. Также заблаговременно привлекли программ­ный заем от Азиатского банка развития в объеме 1 миллиарда условных единиц на финансирование проводимых реформ и реализацию государственных программ развития, – подчеркнул Бахыт Султанов.

В текущем году Минфину предстоит пополнить бюджет почти на 7 трлн тенге по доходной части. В связи с этим работа по улучшению делового климата в стране будет продолжена, чему во многом будут способствовать внедряемые системы электронной передачи данных и широкое использование контрольно-кассовых аппаратов. На сегодня зарегистрировано 39 тыс. таких машин, пробито почти 210 млн чеков на сумму 675 млрд тенге. Уровень эффективности взыскания налоговых средств после проверок вырос почти в два раза – с 24 до 42 млрд тенге.



Как сообщил глава ведомства, в настоящее время совместно с Министерством нацэкономики ведется работа по объединению налоговых и таможенных норм в одном кодексе в соответствии с международными принципами администрирования.



– В новом кодексе будет учтен опыт проведения совместного сквозного контроля с момента пересечения товаров границы до их реализации. Это во многом снизит нагрузку на бизнес и в конечном счете позволит увеличить доходы бюджета, – сказал министр.

В рамках работы по активизации процессов легализации и приватизации Минфин предпримет дальнейшие шаги по обеспечению прозрачности и легкости всех процедур этих акций. На 1 января было приватизировано 239 объектов на сумму почти 80 млрд тенге.



На коллегии в числе других докладчиков выступил и замес­титель председателя правления НПП «Атамекен» Нуржан Альтаев, который отметил, что в прошлом году сумма закупок, осуществленных на всех уровнях, составила более 8 трлн тенге. Данный показатель является результатом тех реформ, которые проведены в сфере госзакупок. Но и здесь есть еще немало вопросов, над которыми необходимо поработать.



– Опыт развитых стран показывает, что в сложные периоды кризисов нужно несколько снижать, а не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, – отметил Н. Альтаев.

В заключительной части заседания выступил первый заместитель Премьер-Министра Бакытжан Сагинтаев. Он поддержал мнение представителя Национальной палаты предпринимателей, отметив, что, налегая на бизнес сегодня, мы рискуем не получить ничего завтра. Говоря об улучшении сис­темы таможенного оформления грузов как одного из определяю­щих факторов роста позиции Казахстана в международной торговле, первый вице-премьер рекомендовал ведомству усилить работу в этом направлении.



– Не улучшив показатели по международной торговле, мы не сможем рассчитывать на высокие позиции среди развитых стран, – отметил Бакытжан Сагинтаев.

