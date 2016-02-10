Определяющие факторы развития

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В своем выступлении об итогах работы министр Бахыт Султанов отметил, что в целом деятельность ведомства в отчетном периоде соответствовала выполнению оперативных антикризисных задач, продолжалась реализация системных мер по повышению эффективности фискальных функций, управления бюджетными ресурсами и активами.
В плане бюджетного наполнения было отмечено, что в истекшем году он исполнен с кассовым профицитом в 264 млрд тенге и перевыполнением годового плана по бюджетным поступлениям на 105,7%. Затраты в трехлетнем республиканском бюджете с учетом ухудшения макроэкономических показателей были сокращены на 850 млрд тенге. Оптимизация расходов, а также системные меры по повышению уровня администрирования бюджетных затрат и госзакупок позволили исполнить расходы республиканского бюджета на 99,8%, что является рекордным фактором за 20 лет. При этом дефицит госбюджета составил 915 млрд тенге.
– Таким образом, мы подошли к началу нынешнего года с большим запасом прочности. Также заблаговременно привлекли программный заем от Азиатского банка развития в объеме 1 миллиарда условных единиц на финансирование проводимых реформ и реализацию государственных программ развития, – подчеркнул Бахыт Султанов.
В текущем году Минфину предстоит пополнить бюджет почти на 7 трлн тенге по доходной части. В связи с этим работа по улучшению делового климата в стране будет продолжена, чему во многом будут способствовать внедряемые системы электронной передачи данных и широкое использование контрольно-кассовых аппаратов. На сегодня зарегистрировано 39 тыс. таких машин, пробито почти 210 млн чеков на сумму 675 млрд тенге. Уровень эффективности взыскания налоговых средств после проверок вырос почти в два раза – с 24 до 42 млрд тенге.
Как сообщил глава ведомства, в настоящее время совместно с Министерством нацэкономики ведется работа по объединению налоговых и таможенных норм в одном кодексе в соответствии с международными принципами администрирования.
– В новом кодексе будет учтен опыт проведения совместного сквозного контроля с момента пересечения товаров границы до их реализации. Это во многом снизит нагрузку на бизнес и в конечном счете позволит увеличить доходы бюджета, – сказал министр.
В рамках работы по активизации процессов легализации и приватизации Минфин предпримет дальнейшие шаги по обеспечению прозрачности и легкости всех процедур этих акций. На 1 января было приватизировано 239 объектов на сумму почти 80 млрд тенге.
На коллегии в числе других докладчиков выступил и заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нуржан Альтаев, который отметил, что в прошлом году сумма закупок, осуществленных на всех уровнях, составила более 8 трлн тенге. Данный показатель является результатом тех реформ, которые проведены в сфере госзакупок. Но и здесь есть еще немало вопросов, над которыми необходимо поработать.
– Опыт развитых стран показывает, что в сложные периоды кризисов нужно несколько снижать, а не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, – отметил Н. Альтаев.
В заключительной части заседания выступил первый заместитель Премьер-Министра Бакытжан Сагинтаев. Он поддержал мнение представителя Национальной палаты предпринимателей, отметив, что, налегая на бизнес сегодня, мы рискуем не получить ничего завтра. Говоря об улучшении системы таможенного оформления грузов как одного из определяющих факторов роста позиции Казахстана в международной торговле, первый вице-премьер рекомендовал ведомству усилить работу в этом направлении.
– Не улучшив показатели по международной торговле, мы не сможем рассчитывать на высокие позиции среди развитых стран, – отметил Бакытжан Сагинтаев.