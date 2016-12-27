​Опрошен очевидец авиакатастрофы

Свежий выпуск
438
По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

Свидетель, в частности, рассказал, что самолет, вылетевший из аэро­порта Адлера, вместо набора высоты стал быстро снижаться к поверх­ности моря, как будто собирался совершить на него посадку. При этом отметил: положение Ту-154 в воздухе показалось ему странным даже для посадки, поскольку самолет летел с неестественно задранным носом, словно мотоцикл, поставленный на заднее колесо.

Эксперты, комментируя «Коммерсанту» описанную картину происшествия, выразили предположение, что авиакатастрофа так или иначе была связана с действиями экипажа. По их мнению, самолет начал терять скорость и высоту из-за ошибки пилотов, слишком энергично пытавшихся поднять машину. В результате Ту-154 мог оказаться на закритических углах атаки, что привело к потере скорости подъемной силы крыльев и последующему снижению лайнера.

Сейчас следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы.

На очереди Frexit?

Претендент на пост президента Франции и глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала в случае победы вывести страну из состава НАТО и Евросоюза. Об этом она заявила в интервью греческому изданию Dimokratia.

По словам Ле Пен, она планирует провести Frexit – аналог Brexit – и призывает присоединиться Португалию, Испанию, Ирландию, Грецию и Кипр. «Люди должны иметь возможность отдать свой голос за освобождение от рабства и шантажа, продвигаемых бюрократами из Брюсселя, чтобы вернуть своим странам суверенитет», – отметила политик.

Глава «Национального фронта» также не видит смысла оставаться в НАТО. «Эта организация появилась в ответ на опасность, исходящую от Организации стран Варшавского договора, и экспансионизм коммунистического Советского Союза, – заявила она. – Но СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. НАТО нужна Вашингтону, чтобы продвигать свои цели в Европе», – заявила Марин Ле Пен.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в апреле 2017 года, второй, если понадобится, в мае.

Израиль отказался подчиниться

Израиль не намерен исполнять резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН с требованием к их стране прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории.

По данным «Интерфакса», проект резолюции был представлен Египтом, который позднее снял его с голосования. Однако затем документ еще раз выдвинули Новая Зеландия, Сенегал, Венесуэла и Малайзия. В тексте, в частности, сказано, что все поселения на оккупированных землях Палестины «не имеют юридической силы и являются грубым нарушением международного права».

Кроме того, в резолюции содержится требование в адрес Израиля «немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иеру­салиме». В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отказе исполнять резолюцию и отдал распоряжение министерству иност­ранных дел в течение месяца провести ревизию отношений страны с ООН.

Демографический антирекорд

В Японии зафиксирована минимальная рождаемость за все время ведения статистики в стране. Об этом сообщает The Independent.

С тех пор, как в 1899 году в Японии начали регистрировать родившихся детей, число новорожденных ни разу не падало ниже миллиона в год. Однако в 2016-м их число составило около 990 тыс. Основные причины – высокая стоимость содержания детей и ухода за ними, а также быстрое старение населения. Кроме того, в стране наблюдается демографическая яма: в Японии всего 13,6 млн женщин в возрасте от 20 до 30 лет, на 20% меньше, чем 10 лет назад.

Правительство Японии, обеспокоенное устойчивым превышением смертности над рождаемостью, одобрило рекордную расходную часть бюджета на будущий год – 830 млрд долларов, немалая часть из которых пойдет на поддержку семей, воспитывающих детей.

Уровень рождаемости в Японии сейчас относительно невелик и составляет всего 1,45 ребенка в среднем на семью. Правительство опасается, что такими темпами население страны, которое сейчас составляет 128 млн, к 2060 году снизится до 86,7 млн.

С гриппом сражается армия

В Южной Корее распространение гриппа птиц привело к уничтожению 26 млн кур и уток. К борьбе с высокопатогенным вирусом гриппа птиц H5N6, как сообщает INTERFAX.RU, подключилась армия.

Согласно заявлению министерства сельского хозяйства республики, грипп H5N6 распространяется в стране с середины ноября. Нынешняя эпидемия стала самой масштабной с 2014 года. При этом власти опасаются, что истребление птицы может привести к стремительному росту цен на мясо и яйца.

Сотни тысяч птиц уничтожены и в Иране, где зафиксирован вирус гриппа H1N8 и H1N5, сообщает агентство ИРНА. За последние несколько дней в северной провинции Казвин было уничтожено 63 тыс. кур, 800 тыс. яиц и только что вылупившихся цыплят. Истреблению подверглись и дикие птицы, главным образом гуси.

Всего вспышки высокопатогенного гриппа птиц подтипа Н5N8 произо­шли в 22 странах, причем растет число случаев заболевания домашних птиц как в мелких хозяйствах, так и на коммерческих фермах.

Популярное

Все
Быть первым трудно, но интересно!
Слово ученого должно быть убедительным
Его называли казахским Бетховеном
Соцсети помогают «прокачивать» казахский
Девять важных шагов в жизни общества и государства
Адаптацию детей к учебному году надо было начинать в конце августа...
«Эйзенштейн в Алма-Ате 1941–1944»
Елемес Шотанов, сутками пропадая на службе, всегда был уверен – дома все в порядке
Жители столицы бережно хранят воспоминания о легендарном горожанине Сыпане Макиулы
Референдум в новых законодательных условиях
Филологи утверждают, что даже 70-летний человек может за 4–5 месяцев изучить казахский язык до уровня А1
Интернационализация высшего образования открывает большие возможности для развития
Дома по осени считают
Пришло время работы над ошибками
Укрепим медицинскую науку
Жить по средствам, но с оптимизмом
Президент принял руководство фондов Арабской координационной группы
Китай меняется на глазах
Свыше 7 тыс. пострадавших от паводков семей получили новое жилье в РК
Нурдаулет Жумагали стал серебряным призером парижской Паралимпиады
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Народ – источник власти
Хорошо быть полиглотом
В Казахстане проживает одна Конституция
Конституционная реформа показала свою эффективность
Референдум стал актом гражданской справедливости
Послание президента: развитие IT инфраструктуры и поддержка частных инициатив
Закон прямого действия
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Инструмент трансформации общества и государства
Представитель АНК: «Конституция – основа для социального, экономического и политического развития страны»
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Паралимпиада: расписание на субботу
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Второе «золото» Паралимпиады
На финишной прямой
Презентована новая концепция празднования Дня семьи
По три миллиона тенге могут получить талантливые казахстанцы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]