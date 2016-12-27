​Опрошен очевидец авиакатастрофы

Свидетель, в частности, рассказал, что самолет, вылетевший из аэро­порта Адлера, вместо набора высоты стал быстро снижаться к поверх­ности моря, как будто собирался совершить на него посадку. При этом отметил: положение Ту-154 в воздухе показалось ему странным даже для посадки, поскольку самолет летел с неестественно задранным носом, словно мотоцикл, поставленный на заднее колесо.

Эксперты, комментируя «Коммерсанту» описанную картину происшествия, выразили предположение, что авиакатастрофа так или иначе была связана с действиями экипажа. По их мнению, самолет начал терять скорость и высоту из-за ошибки пилотов, слишком энергично пытавшихся поднять машину. В результате Ту-154 мог оказаться на закритических углах атаки, что привело к потере скорости подъемной силы крыльев и последующему снижению лайнера.

Сейчас следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы.

На очереди Frexit?

Претендент на пост президента Франции и глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала в случае победы вывести страну из состава НАТО и Евросоюза. Об этом она заявила в интервью греческому изданию Dimokratia.

По словам Ле Пен, она планирует провести Frexit – аналог Brexit – и призывает присоединиться Португалию, Испанию, Ирландию, Грецию и Кипр. «Люди должны иметь возможность отдать свой голос за освобождение от рабства и шантажа, продвигаемых бюрократами из Брюсселя, чтобы вернуть своим странам суверенитет», – отметила политик.

Глава «Национального фронта» также не видит смысла оставаться в НАТО. «Эта организация появилась в ответ на опасность, исходящую от Организации стран Варшавского договора, и экспансионизм коммунистического Советского Союза, – заявила она. – Но СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. НАТО нужна Вашингтону, чтобы продвигать свои цели в Европе», – заявила Марин Ле Пен.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в апреле 2017 года, второй, если понадобится, в мае.

Израиль отказался подчиниться

Израиль не намерен исполнять резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН с требованием к их стране прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории.

По данным «Интерфакса», проект резолюции был представлен Египтом, который позднее снял его с голосования. Однако затем документ еще раз выдвинули Новая Зеландия, Сенегал, Венесуэла и Малайзия. В тексте, в частности, сказано, что все поселения на оккупированных землях Палестины «не имеют юридической силы и являются грубым нарушением международного права».

Кроме того, в резолюции содержится требование в адрес Израиля «немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иеру­салиме». В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отказе исполнять резолюцию и отдал распоряжение министерству иност­ранных дел в течение месяца провести ревизию отношений страны с ООН.

Демографический антирекорд

В Японии зафиксирована минимальная рождаемость за все время ведения статистики в стране. Об этом сообщает The Independent.

С тех пор, как в 1899 году в Японии начали регистрировать родившихся детей, число новорожденных ни разу не падало ниже миллиона в год. Однако в 2016-м их число составило около 990 тыс. Основные причины – высокая стоимость содержания детей и ухода за ними, а также быстрое старение населения. Кроме того, в стране наблюдается демографическая яма: в Японии всего 13,6 млн женщин в возрасте от 20 до 30 лет, на 20% меньше, чем 10 лет назад.

Правительство Японии, обеспокоенное устойчивым превышением смертности над рождаемостью, одобрило рекордную расходную часть бюджета на будущий год – 830 млрд долларов, немалая часть из которых пойдет на поддержку семей, воспитывающих детей.

Уровень рождаемости в Японии сейчас относительно невелик и составляет всего 1,45 ребенка в среднем на семью. Правительство опасается, что такими темпами население страны, которое сейчас составляет 128 млн, к 2060 году снизится до 86,7 млн.

С гриппом сражается армия

В Южной Корее распространение гриппа птиц привело к уничтожению 26 млн кур и уток. К борьбе с высокопатогенным вирусом гриппа птиц H5N6, как сообщает INTERFAX.RU, подключилась армия.

Согласно заявлению министерства сельского хозяйства республики, грипп H5N6 распространяется в стране с середины ноября. Нынешняя эпидемия стала самой масштабной с 2014 года. При этом власти опасаются, что истребление птицы может привести к стремительному росту цен на мясо и яйца.

Сотни тысяч птиц уничтожены и в Иране, где зафиксирован вирус гриппа H1N8 и H1N5, сообщает агентство ИРНА. За последние несколько дней в северной провинции Казвин было уничтожено 63 тыс. кур, 800 тыс. яиц и только что вылупившихся цыплят. Истреблению подверглись и дикие птицы, главным образом гуси.

Всего вспышки высокопатогенного гриппа птиц подтипа Н5N8 произо­шли в 22 странах, причем растет число случаев заболевания домашних птиц как в мелких хозяйствах, так и на коммерческих фермах.