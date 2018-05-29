Оптическая иллюзия с пересаженными головами взбудоражила соцсети
В сети набирает популярность фотография обнимающихся мужчины и женщины, которым как будто пересадили головы. Изображение опубликовал пользователь Twitter под ником @Boom_likean808, передает Lenta.ru.
Фото Twitter/@Boom_likean808
На снимке изображены два человека, однако при первом взгляде создается ощущение, что мужчина стоит в женской одежде. "Сначала я подумал, что он носит каблуки", – написал опубликовавший фото пользователь. Кроме того, на снимке можно заметить узкие короткие брюки и явно женскую джинсовую куртку.
Пост сильно озадачил пользователей сети: за несколько дней он набрал почти 50 тысяч репостов и около полутора тысяч комментариев. Люди признавались, что сбиты с толку тем, что голова мужчины оказалась на женском теле. "Так он не носит каблуки? Я ничего не понимаю", – писали десятки комментаторов. Другие заявили, что им понадобилось более минуты, чтобы найти подвох.
В итоге разгадавшие загадку пользователи даже нарисовали ответ для тех, кто не смог самостоятельно разобраться в оптической иллюзии.