В мире
Оптическая иллюзия с проводом запутала пользователей Сети
Пользователь Reddit под ником icanbenormaltoo опубликовал изображение зарядного устройства, которое отбрасывает странную тень, передает Lenta.ru.    

Судя по снимку, провод от зарядки распутан, однако тень под ним говорит об обратном: создается обманчивое впечатление, что шнур завязался в узелок.

За несколько часов пост одобрили более 36 тысяч посетителей Reddit. В комментариях пользователи удивились, почему тень не копирует реальное положение шнура: "Обалдеть, как природа это делает?". Другие пошутили, что перед ними явное доказательство постоянно запутанных проводов.

Завсегдатаи имиджборда быстро разгадали секрет фотографии. "Мой мозг не понимал, как прямой шнур может отбрасывать такую тень. Затем я заметил источник света с правой стороны", – объяснил разобравшийся с оптической иллюзией пользователь.

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