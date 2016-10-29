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​Оптимальный формат

Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Вчера в Талгарском районе Алматинской области состоялось IV совещание министров юстиции государств – членов ШОС: Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия по ряду важных направлений. В частности, речь зашла об обмене опытом в порядке планирования законотворческой работы, о повышении правовой грамотности населения и деятельности, связанной с оказанием юридических услуг.

Кроме того, рассмотрены меры по реализации договоренностей в рамках Стратегии развития ШОС-2025, принятой главами государств в июле прошлого года. Своим мнением по обсуждаемым вопросам поделились и министры от государств-наблюдателей: Афганистана, Беларуси, официальные представители Ирана и Монголии.

Открывая встречу, глава Минюс­та РК Марат Бекетаев отметил, что совещание министров, проводимое уже четвертый раз, стало эффективной диалоговой площадкой, которая укрепляет межведомственное сотрудничество и позволяет принимать взаимоприемлемые решения для всех стран-участниц. В атмосфере конструктивной дискуссии коллеги неоднократно предлагали рекомендации по расширению взаимодействия в области права. Не стала исключением и нынешняя встреча.

К примеру, отдельным пунктом повестки дня стал вопрос размещения баз законодательств государств – членов ШОС на сайте организации. Участники совещания заявили, что отныне граждане и представители бизнес-структур получат бесплатный доступ к этим документам.

– Каждая страна представит свою базу законодательства на сайте ШОС в том виде, который удобен для пользования, и будет финансировать перевод и анализ, – пояснил М. Бекетаев. – На наш взгляд, это оптимальная форма для обмена информацией в правозащитной сфере.

В свою очередь министр юстиции КНР У Айин подчеркнула важность укрепления сотрудничества в воп­росах оказания правовой помощи населению. Это особенно актуально в связи с созданием Экономического пояса Шелкового пути, на маршруте которого расположены страны ШОС.

Участники форума договорились также о создании рабочей группы учреждений судебной экспертизы. Как отметил министр юстиции РФ Александр Коновалов, в условиях глобализации необходимо более квалифицированно подходить к борьбе с различными формами преступности, в том числе экстремизмом и терроризмом. Для этого требуется разработка и принятие межгосударственных стандартов в судебно-экспертной сфере. Только так можно отвечать на потребности и вызовы современного судопроизводства. Создание рабочей группы как консультативного органа приведет к гармонизации и координации экспертной деятельности.

По итогам совещания принят ряд решений по обмену опытом, подписано совместное заявление министров, определяющее дальнейшие контакты органов юстиции государств – членов ШОС. 

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