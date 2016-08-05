​Оптимистический пессимизм

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Олег ТАРАН

«Трудности закаляют!» – час­тенько твердят нам почему-то те, кто их и создает. Но в этом есть своя сермяжная правда. Плоды, высоко растущие на дереве, сподвигли примата лезть за ними, попутно эволюционируя в обезьяночеловека. Затем это биологическое объединение взяло в руки палку и работало уже ею. Быстроногая дичь, неохотно пополнявшая рацион наших прародителей, вынудила их организовывать для охоты коллективы и придумывать западни. Холод ледникового периода надоумил их больше использовать огонь и изделия из меха.

Так, кстати, продолжалось и в дальнейшем: устали далеко ходить – приручили и сели на лошадь, надоело безуспешно и утомительно охотиться – завели домашних животных. А век технического прогресса вообще пошел не только за необходимыми потребностями человечества, но уже и за их желаниями, порой самыми безумными.

Одним словом, вся жизнь человеческая во все времена – это сплошное преодоление трудностей, взятие препятствий и штурм вершин. И хотя в чем-то мы недалеко ушли от своих древних предков (как ходили в мехах, так и ходим), но во многом заметно изменились внешне. Но при этом то, что сделало человека человеком, в нас должно было остаться?

Так почему же мы сейчас так обостренно воспринимаем даже минимальные, хотя и нередкие изменения нашей жизни к худшему? Мы что, стали слабее или капризнее? Где наше «голь на выдумку хитра»? Отчего нас больше волнуют цены на нефть и курсы валют, а не, скажем, своя дача или свой огород, способы экономии и возможность подзаработать? Почему вместо помощи друг другу мы, наоборот, отдалившись, варимся каждый в своем соку, барахтаясь среди проблем в одиночку. Напомню, древние не очень разумные люди в таких случаях, наоборот, объединялись и решали любые вопросы, неважно с мамонтом или нет. А мы?

Временные трудности нам создают постоянно, и, боюсь, что эта интересная тенденция приобретает характер устойчивой реальности. Впрочем, неужели это только плохо? Разве не тренируют в нас трудности такие нужные качества, как выживаемость и ловкость, терпение и стойкость, приспособляемость и изворотливость? Таким образом, разве не способствуют они тому, чтобы мы становились сильнее и лучше?

Так хорошо это или плохо? Думаю, ответ очевиден. Правда, у каждого он свой… Вот только…

…В этой постоянной борьбе за выживание и существование что приятного можно будет вспоминать на склоне лет своей жизни? Как толкался локтями? Как прогибался? Как мирился и ждал своего часа? А как же тогда спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, счастливая безмятежность и заслуженная «расслабуха»? Будет ли все это когда-нибудь как награда за труды и лишения? Или и в старости предстоит узнать, что все идет хорошо, но куда-то мимо?.. 

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