Оптимистичные прогнозы

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Ада ДЕМИНА
По итогам текущего года совокупный ВВП стран СНГ сократится на 2,4% и вернется к росту в пределах 1,8% в 2016 году, отмечается в очередном «Макромониторе СНГ», опубликованном Аналитическим управлением ЕАБР. Прогнозы банка основаны на предположениях, согласно которым в течение 2015 года произойдет умеренное восстановление цен на нефть, а санкции, введенные против России, не будут усилены.
Аналитики ожидают, что средняя цена на нефть Brent за текущий год составит 60 долларов за баррель и дополнительно повысится в 2016 году.

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