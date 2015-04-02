Оптимистичные прогнозы Свежий выпуск 644 Ада ДЕМИНА

По итогам текущего года совокупный ВВП стран СНГ сократится на 2,4% и вернется к росту в пределах 1,8% в 2016 году, отмечается в очередном «Макромониторе СНГ», опубликованном Аналитическим управлением ЕАБР. Прогнозы банка основаны на предположениях, согласно которым в течение 2015 года произойдет умеренное восстановление цен на нефть, а санкции, введенные против России, не будут усилены.

Аналитики ожидают, что средняя цена на нефть Brent за текущий год составит 60 долларов за баррель и дополнительно повысится в 2016 году.



