Оптимистичный индекс

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Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
фото Дмитрия КУЗМИЧЕВА
«Создание достойных условий для жизни наших граждан – одна из главных задач, которую Президент страны ставит перед местными органами власти», – отметил аким области Нурмухамбет Абдибеков, вручая ключи новоселам.

В общей сложности в Осакаровском районе индекс физического объема строительных работ в текущем году превысил 208%, а ввод жилья составил 157% к уровню 2013 года. В эксплуатацию в уходящем году сдано около 6,5 тыс. кв. м жилья, в том числе и обретший жильцов дом в поселке Молодежный.

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