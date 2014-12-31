Оптимистичный индекс Свежий выпуск 591 Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

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«Создание достойных условий для жизни наших граждан – одна из главных задач, которую Президент страны ставит перед местными органами власти», – отметил аким области Нурмухамбет Абдибеков, вручая ключи новоселам.



В общей сложности в Осакаровском районе индекс физического объема строительных работ в текущем году превысил 208%, а ввод жилья составил 157% к уровню 2013 года. В эксплуатацию в уходящем году сдано около 6,5 тыс. кв. м жилья, в том числе и обретший жильцов дом в поселке Молодежный.