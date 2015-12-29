​Оптимизация четко и в срок

При формировании бюджета все проекты должны быть нацелены на результат и положительный эффект в экономике, приводить к созданию новых рабочих мест. Глава Минфина назвал бюджетную программу Правительства максимально эффективной. При формировании бюджета в этом году отклонено заявок администраторов бюджетных программ более чем на 2 трлн тенге. Дополнительно оптимизировано 1,5 тлрн тенге, в процессе исполнения казначеи исправили платежные поручения еще на полтриллиона, в результате постконтроля восстановлено 132 млрд тенге по выявленным нарушениям.

Своевременность и точность – так охарактеризовал министр финансов исполнение бюджета в этом году. Уже освоено свыше 7 трлн тенге, и этот показатель будет близким к 100%. Неосвоение бюджетных средств сократится с прошлогодних 40 млрд тенге до 15–20 млрд, в составе которых – резерв на неотложные нужды и ЧС. На высокий уровень освоения повлияло также своевременное уточнение бюджета в феврале и нынешней осенью. А также принятие в прошлом году поправок в бюджетное законодательство, где частично легализованы и облегчены процессы бюджетных программ. Новеллы в законодательстве о госзакупках позволили уже в первой половине года провести более 70% всех конкурсов и тендеров, и своевременное получение контрактов предпринимателями также дало такой важный социально-экономический эффект.

Республиканский бюджет выполнен на 100%, и даже будет перевыполнен, констатировал Б. Султанов. Основным фактором перевыполнения стала коррекция курса тенге в связи с переходом на свободно плавающий режим. Парламентом ратифицировано Соглашение с Азиатским банком развития, который предоставил на поддержку бюджета 1 млрд долл. Все это дает хороший задел на финансирование начала следующего года. Местные бюджеты также перевыполнялись в течение всего года, чему способствовала реализация программ «Нұрлы жол», ДКБ, ДКЗ, направленных на сохранение и создание новых постоянно действующих рабочих мест.

Проделана большая работа в сфере совершенствования налогообложения и таможенного администрирования. Изменения создают новые возможности для снижения нагрузки на предпринимательский сектор и обеспечения полноты сборов налогов в бюджет. Усовершенствуется процедура мониторинга крупных налогоплательщиков, пересмотрен порядок исчисления налога на добычу полезных ископаемых.

– Минфин не только координирующий орган, его работа влияет на финансовую стабильность страны в целом, – сказал глава ведомства. – Разработанные нами законы «О госзакупках» и «О госаудите и финансовом контроле» вкупе с мерами по улучшению качества бюджетного планирования будут способствовать эффективности всего цикла бюджетного процесса. Главное – обеспечить максимально быстрое освоение новых подходов, разъяснить обеим сторонам, госслужащим и предпринимателям, какие новые возможности даны: облегчение всех процедур, повышение уровня прозрачности и конкуренции на этом рынке.

Насчет разгосударствления спикер пояснил: «Мы не ставим в сегодняшних трудных условиях задачу пополнить бюджет, основное поручение в том, чтобы существенно снизить долю участия государства в экономике». Прошлогодний перечень приватизации из 831 объекта дополнен еще 65 новыми компаниями, балансовая стоимость которых свыше 5 млрд тенге. По каждому объекту будет выработана «дорожная карта», свой инструмент передачи в частный сектор. Будет создан специальный проектный офис при Правительстве. Задача – в короткие сроки достичь показателей стандартов ОЭСР, где доля участия государства не превышает 15%. В Казахстане по разным оценкам этот показатель, включая активы и пассивы, превышает 70%.

Если изначально задачей другого финансового процесса – легализации – было не только узаконить деньги, но и дать им поработать в экономике страны, то сейчас принято решение максимально упростить этот процесс. Б. Султанов даже призвал тех, кто по старым правилам оплатил 10-процент­ный сбор в ходе легализации (а это в общей сложности 3 млрд тенге), затребовать свои деньги обратно. Сегодня любой гражданин может, показав свои средства, тут же забрать их на любые нужды.

На вопрос: планируется ли пересмотр трехлетнего бюджета с учетом ситуации вокруг американской валюты глава Минфина ответил, что есть возможность оперативно пересматривать показатели развития. Разработаны сценарии и при цене 30 и 20 долларов за баррель нефти, и сейчас они активно обсуждаются.

– Но при любых сценариях мы постараемся обеспечить полное выполнение всех социальных обязательств государства, – резюмировал Б. Султанов.