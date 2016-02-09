Свежий выпуск
​Оптимизация нефтянки
Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау

Пилотный проект представили в ходе конференции по перспективному развитию производства в направлении «Разведка и добыча», которая прошла в рамках программы трансформации АО «НК «КазМунайГаз». В форуме приняли участие председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, руководство АО «РД «КазМунайГаз».

– Группа «КазМунайГаз» одна из первых начала реализацию программы трансформации, и сейчас здесь, как и в корпоративном центре, в нынешнем году нам предстоит перейти к этапу реализации. Сегодняшнее мероприятие – это как раз те наглядные результаты, – отметил глава фонда У. Шукеев.

Интеллектуальное месторождение – это инновационная технология, которая дает возможность передавать информацию со скважины на пункт управления для оптимальной эксплуатации добывающего фонда в режиме реального времени. Система позволяет обеспечить непрерывную обработку данных и мониторинга информации для оперативного контроля и быстрого принятия решений. Пилотный проект опробован на месторождении Уаз, добыча на котором ведется нефтяниками АО «Эмбамунайгаз» с 2012 года.

По предварительным расчетам, новшество позволит увеличить объем добычи примерно на 3%, время восстановления работы скважины сократится на 15–20%, щадящий режим эксплуатации подземного оборудования позволит сократить количество ремонтов с 20 до 15 в год. Технология интеллектуального месторождения предполагает установку на всех этапах добычи нефти оборудования, которое будет снимать параметры и в онлайн-режиме удаленно транслировать в диспетчерскую, где оператор сможет оперативно принять решение. Параллельно вся информация поступает в Центр визуализации производственных процессов АО «Эмбамунайгаз», где она также анализируется и на ее основе осуществляется долгосрочное планирование.

Тем временем, как сообщил на брифинге руководитель «КазМунайГаза» Сауат Мынбаев, на прорывном проекте «Евразия» ведутся подготовительные работы. Напомним, проект по бурению сверхглубокой скважины по разведке углеводородных залежей в Прикаспийской впадине был презентован на форуме межрегио­нального сотрудничества Казахстана и России, состоявшемся в Атырау в конце сентября 2014 года. Предполагалось, что реализация проекта начнется в 2015 году.

Сауат Мынбаев отметил, что на территории Прикаспийской впадины геологоразведку планируется вести ориентировочно на глубине 15 тыс. метров. Проект, по его словам, требует огромных средств.

– Из бюджета нацкомпании финансируется небольшая группа подготовительных работ, речь идет о незначительных суммах. Основные же потенциальные участники данного проекта – это, конечно, крупные транснациональные компании, – сообщил С. Мынбаев, добавив, что инвесторы рассматривают возможность участия в проекте «Евразия», но их решение будет зависеть от конъюнктуры на мировом рынке углеводородов.

Популярное

Все
Дворец на разграбление
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Платите – и зимой согреетесь!
Вокруг света за один шаг
Имена – на века
Школа сельских акимов
Во избежание ЧП
В огороде созрела… конопля
Искусство без границ
Каникулы в музее
Маршруты «Атласа новых профессий»
Чистота и безопасность
Трубный «бабах»
Чемпионат мира завершен
Примем первенство континента
Автопробегом по кражам
Главный экспонат
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Десятки человек ночью пришли к дому переехавшего лошадь казахстанца
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
"Битва" за сахар попала на видео в Караганде
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Новая волна технарей появится в Казахстане
Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
Авиационная администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Свежий выпуск
Платите – и зимой согреетесь!
Свежий выпуск
В десятке сильнейших
Свежий выпуск
У нас в гостях – юбиляр
Свежий выпуск
Поддержим отечественное

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]