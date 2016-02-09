​Оптимизация нефтянки

Пилотный проект представили в ходе конференции по перспективному развитию производства в направлении «Разведка и добыча», которая прошла в рамках программы трансформации АО «НК «КазМунайГаз». В форуме приняли участие председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, руководство АО «РД «КазМунайГаз».

– Группа «КазМунайГаз» одна из первых начала реализацию программы трансформации, и сейчас здесь, как и в корпоративном центре, в нынешнем году нам предстоит перейти к этапу реализации. Сегодняшнее мероприятие – это как раз те наглядные результаты, – отметил глава фонда У. Шукеев.

Интеллектуальное месторождение – это инновационная технология, которая дает возможность передавать информацию со скважины на пункт управления для оптимальной эксплуатации добывающего фонда в режиме реального времени. Система позволяет обеспечить непрерывную обработку данных и мониторинга информации для оперативного контроля и быстрого принятия решений. Пилотный проект опробован на месторождении Уаз, добыча на котором ведется нефтяниками АО «Эмбамунайгаз» с 2012 года.

По предварительным расчетам, новшество позволит увеличить объем добычи примерно на 3%, время восстановления работы скважины сократится на 15–20%, щадящий режим эксплуатации подземного оборудования позволит сократить количество ремонтов с 20 до 15 в год. Технология интеллектуального месторождения предполагает установку на всех этапах добычи нефти оборудования, которое будет снимать параметры и в онлайн-режиме удаленно транслировать в диспетчерскую, где оператор сможет оперативно принять решение. Параллельно вся информация поступает в Центр визуализации производственных процессов АО «Эмбамунайгаз», где она также анализируется и на ее основе осуществляется долгосрочное планирование.

Тем временем, как сообщил на брифинге руководитель «КазМунайГаза» Сауат Мынбаев, на прорывном проекте «Евразия» ведутся подготовительные работы. Напомним, проект по бурению сверхглубокой скважины по разведке углеводородных залежей в Прикаспийской впадине был презентован на форуме межрегио­нального сотрудничества Казахстана и России, состоявшемся в Атырау в конце сентября 2014 года. Предполагалось, что реализация проекта начнется в 2015 году.

Сауат Мынбаев отметил, что на территории Прикаспийской впадины геологоразведку планируется вести ориентировочно на глубине 15 тыс. метров. Проект, по его словам, требует огромных средств.

– Из бюджета нацкомпании финансируется небольшая группа подготовительных работ, речь идет о незначительных суммах. Основные же потенциальные участники данного проекта – это, конечно, крупные транснациональные компании, – сообщил С. Мынбаев, добавив, что инвесторы рассматривают возможность участия в проекте «Евразия», но их решение будет зависеть от конъюнктуры на мировом рынке углеводородов.