Ключевой ориентир Плана нации – повышение качества жизни рядового казахстанца, считают эксперты. Казахстанская мечта направлена на то, чтобы каждый гражданин был счастлив, мог реализовать себя в своей повседневной жизни, был уверен в завтрашнем дне, получал качественное медицинское обслуживание и высокий уровень образования.

Как отметила Нургалиева Мадина, руководитель представительства КИСИ при Президенте РК в Алматы, для этого надо провести ряд реформ, имеющих институциональный характер. В стране созданы и функционируют все институты, которые предстоит оптимизировать и модернизировать. По ее словам, реформирование государственной службы затрагивает более эффективную работу всех сфер общества. Она предполагает прежде всего повышение личной ответственности госслужащих, создание обратной связи с гражданами. Примеры активного сотрудничества с экспертным и гражданским сообществом имеются в акимате Алматы. Один из важнейших инструментов – совершенствование судебной системы, которая основана на более тщательном подборе судейского корпуса и повышении доверия граждан к ней. Не менее значительным является создание института местной полиции, что послужит повышению его статуса.

– Создание института бизнес-омбудсмена по защите интересов иностранных инвесторов, синхронизация казахстанского и международного законодательства при решении экономических споров – это конкретные меры по повышению инвестиционной привлекательности страны, – считает эксперт. – Для Казахстана, как для многих стран, самыми главными внешними вызовами являются вопросы экономики. Пути экономического прорыва указаны в статье. Так, государство уменьшает свое участие в экономике и выставляет более 65 крупных объектов на приватизацию, предоставляет право выкупа крупных земельных угодий для развития сельского хозяйства, создает условия для развития транспортной инфраструктуры. Реализация программы «Национальные чемпионы» позволит создать более 15 000 рабочих мест, повысит их экспортный потенциал и внесет реальный вклад в экономику страны.

По мнению Серика Нурмуратова, заместителя директора по научной работе Института философии, политологии и религиоведения МОН РК, в статье раскрыты механизмы реализации Плана нации.

– Пять институциональных реформ – это не просо абстрактные понятия, а конкретные шаги, касающиеся развития приоритетных сфер общества, – считает эксперт. – В первую очередь, все меры и механизмы направлены на преодоление кризисных явлений в экономике, на ускоренное развитие, несмотря на внешние вызовы. Казахстанская мечта основывается на понятии Страна Великой степи. Мы должны понимать, что наша независимость основывается на наших исторических духовных ценностях и единстве народа. Всенародное празднование 550-летия Казахского ханства стало не только возвращением к нашим истокам, но и вселило уверенность в успешной реализации идеи «Мәңгілік Ел». Безусловно, одним из главных условий для реализации казахстанской мечты является единство нации. В условиях высочайшей конкуренции между странами, влияния внешних факторов каждая страна стремится формировать национальные приоритеты граждан с их раннего детства. Этому постулату должен следовать и многонациональный Казахстан, для которого фактором единства является государственный язык. За последние годы мы видим реальные результаты его развития благодаря общественной поддержке.