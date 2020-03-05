Оптово-распределительный центр и новый автопарк появятся в Нур-Султане
В столичном акимате под руководством Алтая Кульгинова состоялся региональный координационный совет по вопросам инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В ходе совещания был поддержан проект по строительству оптово-распределительного центра. ОРЦ предназначен для централизации услуг по хранению, транспортировке и реализации свежей продукции: овощей, фруктов, мяса, рыбы, молочных продуктов и т.д. Также, ОРЦ предполагает наличие перегрузочной площадки для негабаритных грузов.
Аким города Алтай Кульгинов отметил, что необходимо уделять особое внимание продовольственной безопасности столицы, "для реализации поручения руководства страны по привлечению инвестиций создаем комфортные условия и работаем над улучшением инвестклимата, поддерживаем нужные для города и жителей проекты".
На совете был поддержан ряд проектов в сфере образования и проект по строительству автобусного парка с мощностью более 100 электроавтобусов.
Реализация поддержанных проектов позволит создать свыше одной тысячи рабочих мест, отметили в пресс-службе.