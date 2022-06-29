Опубликован этнический состав населения Казахстана

Министерство информации и общественного развития РК представило проект концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2026 года, где обнародован этнический состав населения страны, сообщает Kazpravda.kz.

Согласно документу, на 1 января 2022 года в Казахстане насчитывалось 19 млн 122 тыс. человек, из которых наибольший процент составляли казахи (69,03%).

Также в стране проживают 18,47% русских, 3,29% узбеков, 1,5% уйгуров, 1,3% украинцев, 1,06% татар, 0,92% немцев, 0,61% турок, 0,57% корейцев, 0,61% азербайджанцев, 0,40% дунган, 0,27% таджиков, 0,26% белорусов, 0,25% курдов, 0,18% чеченцев, 0,15% поляков, 0,09% башкир, 1,04% представителей других этносов.

В целом, данные статистики по народонаселению на 2018-2020 годы показывают устойчивую тенденцию увеличения населения республики. Так, за последние 3 года численность населения Казахстана увеличилась на 2,6%.

Граждане в целом поддерживают государственную политику по сохранению межэтнического согласия, и уровень такой поддержки составляет 85,9%, говорится в документе.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 июля 2022 года.