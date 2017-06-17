Опубликован финансовый отчет Трампа

Президент США Дональд Трамп представил свой финансовый отчет за 2016 год. 98-страничный документ опубликован на сайте Бюро по вопросам этики при правительстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
В частности, президент получил доход в размере $298 млн от владения гольф-клубами. Также указана прибыль $37,2 млн от курорта "Мар-а-Лаго" в штате Флорида. $19,7 млн получено от открывшейся в прошлом году гостиницы в Вашингтоне Trump Hotel.
В отчете перечислены 565 компаний, в которых Трамп покинул руководящие посты до вступления в должность президента.
Долговые обязательства Трампа насчитывают $315 млн.
В Белом доме отметили, что отчет предоставляется добровольно, президент имеет право не делать этого до мая 2018 года.
Трамп в январе покинул свою компанию Trump Organization. Его советник по налогам Шери Диллон заявляла, что он до инаугурации передаст все свои активы в трастовое управление и откажется от всех постов в своей компании.
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