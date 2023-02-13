Опубликован космический снимок тектонического разлома в Турции

Появился космический снимок тектонического разлома, произошедшего вследствие разрушительного землетрясения в Турции. Фото опубликовано в официальном Telegram-канале Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», сообщает Kazpravda.kz .

Фото: t.me/roscosmos_gk

«Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции», – говорится в подписи к снимкам.

Первых из них, сделанный с российского спутника «Ресурс-П», датируется июлем 2021 года. А второе фото произведено с аппарата «Канопус-В» уже после мощных землетрясений 9 февраля 2023 года .

Спутник «Роскосмоса» снял и аэропорт Хатай после серии землетрясений.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Землетрясения в этой стране были зафиксированы и в последующие дни.

Сообщалось, что разрушительное землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу литосферных плит. Аравийская плита переместилась примерно на 3 метра в северо-восточном и юго-западном направлениях по отношению к Анатолийской плите. Общая величина разлома составляет как минимум 150 километров.