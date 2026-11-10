Опубликован полный текст выступления Президента на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі»

Фото: Акорда

Уважаемые участники!

Дорогие друзья!

Приветствую вас на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі». Сегодняшнее мероприятие имеет особую значимость, поскольку вопрос родного языка имеет государственное, политическое и общенациональное значение. Мы являемся свидетелями того, что языковой вопрос в настоящее время становится важным и чувствительным.

Хочу выразить искреннюю признательность всем участникам за содержательные выступления и ценные предложения. Все они будут тщательно рассмотрены и обязательно учтены в дальнейшей работе.

Общество «Қазақ тілі» – это авторитетная структура, укрепляющая незыблемые основы статуса государственного языка. Эта организация, основанная еще в 1989 году, занимает особое место в истории Суверенного Казахстана. Эволюцию этого общества, у истоков которой стояли выдающиеся ученые академики Абдуали Кайдар и Умирзак Айтбайулы, достойно продолжают представители нынешнего поколения и известные лингвисты.

Сегодня организация успешно воплощает в жизнь эффективные мероприятия и творческие инициативы. Как Глава государства я выражаю искреннюю благодарность всем участникам общества «Қазақ тілі».

Выдающемуся писателю Абишу Кекилбаеву принадлежит мудрое изречение: «Тіл мерейі – ел мерейі» («Уважение к языку – уважение к стране»).

Язык – это наше общее достояние. Язык – это величайший дар и способность, дарованная людям Богом. Он является главным достоянием человечества. Язык – первопричина и основной двигатель эволюции человека. Как цивилизованная нация мы должны объединить наши усилия во имя повышения авторитета и признания казахского языка. Это главная тема сегодняшней встречи.

Отрадно, что нынешний Курултай проходит в поистине исторический момент – в канун 35-летия нашей священной Независимости. Казахстан уверенно делает шаг к новому рубежу суверенного развития в статусе авторитетного государства, устремленного в светлое будущее. С момента обретения Независимости наш народ достойно преодолел все испытания. Сплотившись как единая нация, мы смогли заложить и еще больше укрепить фундамент нашей государственности.

Благодаря единству и согласию за прошедшие семь лет нам удалось успешно реализовать комплекс масштабных реформ. Во всех ключевых сферах государственной жизни были осуществлены коренные преобразования и запущены новые прорывные инициативы.

Принципиально важно, что мы приняли священный документ – нашу Конституцию, ставшую ориентиром для всего народа. Несомненно, Конституция, являющаяся уникальным документом, заложила правовой фундамент на пути к построению Справедливого Казахстана. Очень важно, что в соответствии с Конституцией защита Независимости, Суверенитета, территориальной целостности государства, законных прав и свобод граждан признаны высшими, можно сказать, священными ценностями.

Независимость для нас – превыше всего. Абсолютно ясно, что без Независимости у нашего народа не будет будущего. Поэтому ее защита и дальнейшее укрепление – наш священный долг и высокая ответственность!

Откровенно говоря, было бы преувеличением утверждать, что все вопросы, связанные с защитой нашего Суверенитета, полностью нашли свое решение.

Перед нами стоят масштабные неотложные задачи, имеющие крайне важное значение. Вы хорошо знаете, как складывается международная обстановка. Глобальная геополитическая ситуация характеризуется ростом напряженности в политической, экономической и идеологической сферах. Очевидно, что в такой турбулентный период крайне сложно прогнозировать будущее.

В сложившихся обстоятельствах ответ может быть только один – беззаветно служить нашей священной Родине – Республике Казахстан, укрепляя единство, вместе трудясь во имя общих интересов, глубоко осознавая личную ответственность за судьбу нации.

В конечном счете, укрепление Суверенитета – это рост благосостояния граждан, внедрение инноваций, уважение к закону, дисциплина, взаимная солидарность, трудолюбие и созидательная энергия людей, бережное отношение к природе. Успешное выполнение данных задач обеспечит нашей стране достойное место в мировой цивилизации. Именно поэтому, в соответствии с требованиями времени, Конституция устанавливает развитие образования, науки, инноваций и человеческого капитала в качестве стратегического направления деятельности государства. Этот основополагающий документ не просто закрепляет многовековую историю нашей Независимости, но и определяет будущий облик государства.

Государственный статус казахского языка признан незыблемой конституционной нормой. Я лично принимал участие в подготовке текста Конституции, при этом тщательно подходил к формулировкам и скрупулезно прорабатывал каждую статью. Для меня это, прежде всего, гражданский долг. Глубокий смысл заключается в том, что теперь священные для нашего народа слова Независимость и Суверенитет вписаны в Конституцию с заглавной буквы. Такой подход призван отразить нашу высокую ответственность к ключевым терминам и стремление к формированию патриотизма в обществе, прежде всего, среди молодежи.

В целом, Конституция была написана с учетом особенностей мировоззрения нашего народа, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прогрессивному законодательству. Можно уверенно заявить, что Основной закон Казахстана – это профессионально составленный документ высочайшего качества.

Наряду с высококвалифицированными юристами в этой масштабной работе активно участвовали и опытные филологи, специалисты по казахскому языку. Все это, несомненно, убедительно доказывает богатство и широкие возможности современного казахского языка.

Казахский язык следует воспринимать как незыблемый символ Независимости, государственный язык нашей Родины, немеркнущую душу нации. Это наша твердая установка. Поэтому уважение к казахскому языку –это наш гражданский и человеческий долг. А долг, каким бы благородным он ни был, должен опираться на прочный фундамент.

Если мы утвердимся как признанное миром цивилизованное, сильное государство с передовой экономикой, достижениями в сфере инноваций и высоких технологий, то очевидно, что и казахский язык обретет новую силу. С ростом авторитета страны крепнут и позиции ее государственного языка. Это непреложная истина.

На сегодняшний день большинство детей в детских садах и школах обучаются на казахском языке. В этом году 71 % школьников были зачислены в классы с казахским языком обучения. В университетах и колледжах также увеличилось количество обучающихся на казахских отделениях.

Применение казахского языка расширяется во всех сферах, включая креативную индустрию. Отмечается существенный рост доли продукции на казахском языке на издательском, музыкальном, кинематографическом рынке. Так, на казахском языке было выпущено 70% из более чем 6 тысяч книг, изданных в прошлом году, а также 63 из 71 фильма, снятых в этом году в Казахстане.

Все это свидетельствует о том, что казахский язык в нашем обществе пользуется большим спросом. Эта весьма отрадная тенденция. И нам следует усилить работу в данном направлении. Казахский язык превращается в «мягкую силу», объединяющую нацию и расширяющую цивилизационные горизонты нашей страны.

Во всем мире нашу национальную цивилизацию представляют такие уникальные исторические личности, как султан Бейбарс, великий мыслитель Абай и выдающийся ученый Каныш Сатпаев.

Сегодня всесторонне обогащают казахскую культуру, духовность и интеллектуальный потенциал нашего народа такие поистине талантливые люди, как Димаш Кудайберген – певец, чья слава не знает границ; Самал Еслямова – признанная лучшей актрисой на знаменитом Каннском кинофестивале; Бибисара Асаубаева – известная шахматистка, многократная чемпионка мира; Ерсин Балтагул (Кимбозан Харуки) – казахский борец, победитель многих турниров, профессиональный сумоист, которого знает весь японский народ, включая императора; Ерзат Дулатов – сооснователь глобального стартапа Higgsfield AI.

Как гласит народная мудрость, «Елдестірмек – елшіден» («Послы сближают страны»). Не будет преувеличением назвать этих граждан истинными патриотами и духовными послами нашей страны.

Сегодня Казахстан утвердился в статусе влиятельного государства, пользующимся уважением за рубежом. Поэтому мы должны избегать скептицизма в отношении будущего казахского языка. Если мы сами с сомнением относимся к судьбе своей страны и своего языка, как нам будут доверять другие?! Пора прекратить подобные разговоры. Пока существует казахский народ, не будет предан забвению и казахский язык.

В суровые годы политических репрессий наш родной язык сохранился и продолжил свое развитие благодаря писателям, лингвистам, журналистам, творческой интеллигенции и простым людям. Это свидетельствует об уникальной жизнеспособности казахского языка. На сегодняшний день мы можем с уверенностью утверждать, что нет никаких оснований опасаться за его судьбу.

Сегодня казахский язык широко используется в сфере передовых технологий и развивается в соответствии с требованиями времени. В стране успешно функционирует многочисленные цифровые платформы, предоставляющие услуги на государственном языке. Потенциал нашего языка находит все большее признание среди ведущих мировых технологических компаний.

Так, согласно исследованию компании Open.AI, казахский язык входит в число языков, сфера применения которых в системах искусственного интеллекта стремительно расширяется в течение последних трех лет.

По информации Yandex, количество пользователей одного из его приложений на казахском языке увеличилось на 30% по сравнению с 2025 годом.

Также в прошлом году Google включил казахский язык в свою языковую модель Gemini.

Безусловно, все это стало возможным благодаря системным мерам по укреплению научного потенциала казахского языка. Как говорится, «Алтын шыққан жерді белден қаз» («Куй железо, пока горячо»). Нам предстоит продолжить и наращивать столь важную работу в данном направлении.

В первую очередь, перед нами стоит задача создания национальной цифровой базы данных казахского языка.

Мы часто говорим о богатстве казахского языка. И это, безусловно, так. Исключительным многообразием отличается и наше литературно-культурное наследие. Однако значительная часть этого достояния до сих пор не оцифрована в полной мере и с должным качеством. Поэтому необходимо активизировать работу по оцифровке книг и периодических изданий, аудио- и видеозаписей, архивных и музейных фондов на казахском языке, которые находятся в хранилищах и библиотеках. Бесценное наследие и духовное богатство нашего народа следует хранить не только на бумаге, но и в цифровом формате. Это станет благом для будущих поколений.

Кроме того, необходимо создать максимально благоприятные условия для изучения на казахском языке инженерии, медицины, права, экономики, естественных наук и информационных технологий. При этом особое внимание следует уделить подготовке качественных учебников и учебных пособий. К сожалению, в этом деле было допущено много ошибок, к тому же имеются многочисленные упущения.

Безусловно, для этого необходимо повышать потенциал отечественной науки и наших ученых. Только так казахский язык станет языком науки и производства.

История знает немало примеров этого, о чем свидетельствует прошлое персидского и французского языков. В современную эпоху, как известно, на первый план уверенно вышел английский язык. Крайне важная роль в связи с этим отводится высшим учебным заведениям. Университетам следует уделять особое внимание научным исследованиям на казахском языке.

В данном контексте считаю необходимым остановиться еще на одном актуальном вопросе – обеспечении единообразия в языке. К сожалению, сегодня наблюдается разнобой в применении некоторых слов, понятий и даже терминов в казахском языке. Это серьезный вопрос, который нельзя оставлять без внимания. Подобная ситуация вводит людей в заблуждение и наносит ущерб чистоте языка. Поэтому особое внимание следует уделить выработке единых норм и правил использования казахского языка.

В целом, к этому вопросу следует подходить комплексно.

Прежде всего, необходимо пересмотреть и систематизировать орфографические нормы и правила. Кроме того, пришло время обновить все словари, в том числе орфографический. Орфографический словарь казахского языка, официально утвержденный Указом Президиума Верховного Совета, был издан еще в советское время – в 1983 году. Конечно, и после этого вышло несколько словарей. Однако ни один из них не был утвержден на государственном уровне и не имеет юридической силы.

В некоторых соседних государствах подобные научные труды обновляются каждые пять лет. Нам также необходимо пересмотреть научные подходы к орфографии казахского языка и в кратчайшие сроки упорядочить ее нормы. Эту работу необходимо завершить до конца следующего года.

В целом, можно сказать, что наш язык содержит гораздо меньше заимствований, чем языки народов некоторых сопредельных стран. Отрадно, что теперь в широкий оборот вошли многие слова, которые в недавнем прошлом использовались крайне редко или вовсе не применялись. Речь идет о таких лексемах, как «тұжырымдама» (концепция), «қағидат» (принцип), «жоспар» (план), «сыйақы» (премия, вознаграждение), «шәкіртақы» (стипендия), «еңбек өтілі» (трудовой стаж), «кешенді» (комплексный), «әмбебап» (универсальный), «жүйелі» (систематический), «тыңайтқыш» (удобрение), «жанармай» (топливо), «көгалдандыру» (озеленение), «босқын» (беженец), «қырғи-қабақ соғыс» (холодная война), «қоқан-лоқы» (угроза), «лаңкестік» (терроризм), «есірткі» (наркотики), «бітімгерлік күштер» (миротворческие силы), «мәмілегер» (посредник, переговорщик), «ғарыш» (космос), «зымыран» (ракета), «жаһан» (мир, вселенная), «ғаламтор» (интернет), «тікұшақ» (вертолет), «жасанды сана» (искусственный интеллект), «пайыз» (процент), «сынып» (класс).

Однако во всем нужно знать меру. Так, представляется сомнительным появление таких искусственных слов, как «күйсандық» (пианино), «қылтима» (балкон), «субұрқақ» (фонтан), «себезгі» (душ), «қырыққабат» (капуста), «үнқағаз» (газета), «жеделсаты» (лифт), «желкөз» (форточка).

В последнее время вместо наших древних слов, связанных с религией, стало модным использовать арабскую лексику, что также вызывает вопросы.

В целом, это очень важная тема, поэтому свое веское слово по этому поводу должны высказать профессиональные ученые.

Важно разработать универсальную и общедоступную цифровую систему в области языкознания. Считаю необходимым создать специальную рабочую группу из профессиональных лингвистов, ученых, экспертов и представителей общественности для качественного выполнения этой задачи государственного значения. Координация деятельности рабочей группы возлагается на Администрацию Президента.

Мы должны развивать казахский язык, укрепляя его позиции в мировом языковом сообществе. Очень важно обеспечить взаимодействие нашего родного языка с другими языками.

В этой связи следует продолжить проект Oxford Qazaq Dictionary, реализованный обществом «Қазақ тілі». Я ознакомился с этим словарем и считаю его очень полезным. Пришло время разработать качественные двуязычные и многоязычные словари, связывающие казахский язык с основными официальными языками Организации Объединенных Наций.

Необходимо разработать казахско-французский, казахско-испанский, казахско-китайский и казахско-арабский, а также казахско-немецкий, казахско-итальянский, казахско-японский, казахско-корейский, казахско-персидский словари. Казахско-русский словарь следует обновить с учетом требований времени. Нужно подготовить электронные версии словарей и постоянно их пополнять.

Укрепление международных связей языка открывает новые возможности для культурного и научного сотрудничества, способствует повышению интеллектуального потенциала нашей страны. Однако будущее языка зависит не только от словарей и учебников. Очевидно, что потенциал языка укрепляется тогда, когда человек ищет на нем информацию, смотрит фильмы и получает образование. Поэтому одной из важнейших задач является расширение в цифровом пространстве качественного и привлекательного контента на казахском языке.

Весьма актуальной задачей является увеличение количества IT-продуктов, а также фильмов и игр, направленных на развитие речи детей. Сфера распространения информации на казахском языке, или, говоря современным языком, масштабы казахоязычного контента, должны быть максимально широкими.

Необходимо создавать качественные продукты по актуальным темам в области науки, технологий, культуры, предпринимательства, спорта и другим направлениям. В целом, государству следует оказывать конкретную поддержку подобным проектам. По данному вопросу можно создать специальную рабочую группу. Несомненно, весомый вклад в это важное дело внесут участники общества «Қазақ тілі» и его председатель Рауан Кенжеханулы.

В конечном счете, за будущее нашего языка мы все несем одинаковую ответственность. Каждый из нас должен способствовать укреплению позиций казахского языка. Мы все должны поддержать общество «Қазақ тілі» – авторитетную организацию, находящуюся в авангарде этой работы.

В течение последних трех лет в структуре общества действует фонд Qazaq Tili Endowment Qory. Со своей стороны я оказал содействие этой важной инициативе. Свою лепту в это благое дело вносят многие граждане нашей страны. Не сомневаюсь в том, что наши предприниматели не останутся в стороне и будут активно участвовать в финансовой поддержке общества «Қазақ тілі».

Язык – это достояние народа. Поэтому можно с полным правом утверждать, что деятельность данной организации отвечает интересам народа. В этой связи я хотел бы остановиться на еще одной важной инициативе общества «Қазақ тілі».

Вчера его руководитель Рауан Кенжеханулы рассказал мне о впечатляющем проекте «Дала орманы», в рамках которого участники организации вместе со своими партнерами за год высадили 5 миллионов деревьев на 400 гектарах земли.

Благодаря этому в 3 регионах нашей страны появилось 4 крупных лесных питомника. Теперь предстоит расширить масштабы проекта. Планируется создать парки с зелеными насаждениями площадью 25 гектаров близ каждого села, площадью 50 гектаров – в районных центрах и площадью 100 гектаров – на территориях, прилегающих к крупным городам. Я целиком и полностью одобряю эту инициативу. К данной работе следует привлечь Правительство и акиматы.

Реализация данного проекта позволит увеличить площадь лесов в Казахстане до 14,5 млн гектаров. Это станет реальным вкладом общества «Қазақ тілі» в проект «Таза Қазақстан». Таков наш ответ скептикам, которые не верили в то, что в казахской степи могут зашуметь леса. Мы можем и взращивать леса, и облагораживать степные просторы. Поэтому очень важно качественно реализовать данную инициативу. Призываю всех поддержать проект «Дала орманы».

Уважаемые участники!

Казахский язык является незыблемой опорой единства нации. В этой связи хотел бы особо отметить представителей других национальностей, в совершенстве владеющих государственным языком. Среди них есть квалифицированные специалисты, занимающиеся преподаванием казахского языка.

Немало и тех, кто популяризирует наш язык посредством социальных сетей. Такие люди своим личным примером вносят вклад в развитие нашего языка и на деле обеспечивают для него светлое будущее. Мы обязаны ценить их труд, принимая его с уважением и признательностью.

В последние годы число желающих овладеть государственным языком растет. Создать для них максимально благоприятные условия – наш гражданский долг. Следует разработать передовые методики, в том числе цифровые учебные инструменты, позволяющие быстро и легко овладеть казахским языком. В целом, этот вопрос часто обсуждается в обществе. К этой работе целесообразно привлечь лингвистов и представителей сферы информационных технологий.

Человек, владеющий казахским языком, лучше знает казахский народ и Казахстан. Каждый гражданин, освоивший язык, глубже понимает историю и культуру нашей страны. На первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі я говорил о том, что государственный язык является важнейшим фактором укрепления единства страны.

Вместе с тем следует помнить об одном важном обстоятельстве: развитие казахского языка не должно препятствовать развитию других языков в нашей стране. Иными словами, абсолютно недопустимо противопоставлять казахский язык другим языкам.

Деятельность провокаторов, манипулирующих языковым вопросом с целью раскола общества и разжигания конфликтов, крайне опасна. Поэтому таких людей следует привлекать к ответственности в соответствии с принципом «Закон и Порядок». Хотел бы вновь подчеркнуть: выступать против какого-либо языка – значит противиться благословенному дару, ниспосланному людям Всевышним. Нельзя противопоставлять один язык другому. Это большая ошибка, которая может привести к опасным последствиям.

Мы должны развивать казахский язык как язык единства и согласия. Наш родной язык должен стать привлекательным для всего мирового сообщества.

Ни в коем случае нельзя допустить раскола нашего народа. Народ, не способный сохранить согласие, не может служить примером и пользоваться уважением других. «Где есть единство, там есть благополучие» («Бірлік бар жерде тірлік бар»). Эта народная мудрость выдержала испытание временем. Мы должны уважать друг друга, сохранять взаимопонимание и последовательно укреплять наше единство.

Как вам известно, сегодня перед нашей страной стоят важные задачи. Всем нам предстоит сообща реализовать программу «Народная стройка». 2027 год станет Годом всенародного масштабного строительства.

Казахстан превратится в одну большую строительную площадку. Во всех регионах страны будут возводиться различные социальные объекты – детские сады, школы, библиотеки, больницы, поликлиники, реабилитационные центры, спортивная инфраструктура и другие учреждения, предприятия, дороги, вокзалы и аэропорты. В регионах будут созданы тысячи рабочих мест. Перед отечественными предпринимателями откроются широкие возможности.

В суверенной истории Казахстана еще не было столь масштабного проекта. «Народная стройка» – это объединяющий всех нас проект широкого содержания и глубокого смысла. Мы не просто будем возводить объекты, служащие на благо страны, но и преобразим облик всего государства, придадим импульс обновлению национального самосознания.

Но самое важное – это то, что мы оставим будущим поколениям не концепции и планы, не деньги, вложенные в обесценивающиеся со временем иностранные ценные бумаги, а реальные социальные объекты, которые будут служить людям.

Строительство – это стремление к созиданию и новаторству. Поэтому девиз «Строить, еще раз строить!» должен стать незыблемым принципом и общенациональным лозунгом Казахстана, вставшего на путь обновления.

«Народная стройка» объединит наших соотечественников вокруг единой цели и общих интересов, станет двигателем на пути к подлинному подъему и процветанию всей страны. На реализацию программы в течение ближайших трех лет из Национального фонда будет выделено 6,5 трлн тенге. Специальная комиссия будет тщательно контролировать эффективность и целевое использование столь крупных средств.

В настоящее время я рассматриваю состав этой Комиссии. Главное требование, предъявляемое к ее членам, заключается в том, чтобы они работали продуктивно, на высоком профессиональном уровне, без ненужной суеты. Если мы действительно стремимся создать Справедливое общество, то должны ответственно подходить к каждому делу и проявлять заботу друг о друге.

В соответствии с идеологемой «Таза Қазақстан» мы должны бережно относиться к природе, хранить чистоту наших помыслов, намерений и языка. В цивилизованном обществе недопустимо грубить, посягать на честь и достоинство людей, мусорить и плевать на улицах или в общественных местах, а также заниматься вандализмом. Такие действия должны караться по закону. Эту очень важную задачу ставлю перед всеми правоохранительными органами.

Мы должны привить нашим соотечественникам новый уровень цивилизованности. В рамках этой важной деятельности отдельной исторической миссией считаю укрепление и обогащение статуса казахского языка как государственного.

Принцип «Закон и Порядок» должен стать неотъемлемой частью общественной жизни и незыблемым правилом нашего государства. Ведь верховенство Закона и Порядка – непреложное условие укрепления нашей государственности и защиты суверенитета. К сожалению, есть недоброжелатели, которые пытаются исказить саму суть принципа «Закон и Порядок», представляя его как инструмент давления. Считаю это нечистоплотным. Мы должны решительно пресекать такие происки.

В народе говорят: «Основа воспитанности – язык» («Әдеп басы – тіл»). Поэтому призываю участников общества «Қазақ тілі», всех, граждан которые поддерживают государственный язык, активно включиться в эту работу, имеющую государственное значение.

Еще раз выражаю всем вам искреннюю признательность. Хочу также поблагодарить председателя общества «Қазақ тілі» Рауана Кенжеханулы.

Сегодня я подписал Указ о присуждении государственных наград ряду граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое и общественное развитие нашей страны.

Поздравляю вас!

Пусть процветает наша священная Родина – Казахстан и наша величайшая ценность – казахский язык!