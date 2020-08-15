Опубликован список грантов - 2020

Общество
9785
Опубликован список обладателей государственных образовательных грантов, передает Kazpravda.kz.

Список грантов - 2020 на русском

Список грантов - 2020 на казахском

53 тысячи казахстанских абитуриентов смогут получить высшее образование бесплатно за счет государства, которое выделяет средства на подготовку наиболее востребованных на рынке труда кадров. 

В 2020-2021 учебном году большое количество грантов выделено на специальность "Информационные технологии" – 2468. Будущих IT-специалистов сегодня обучают в 49 вузах страны.

На специальность "Общественная медицина" выделено 2147 грантов. Подготовкой кадров по этому направлению занимаются 11 медицинских вузов. Всего же на обучение медиков в этом году выделено 2700 грантов.

Порядка 8 тысяч бюджетных мест приходится на профессии в области педагогики. Среди них – "Дошкольное обучение и воспитание" (789 грантов), "Подготовка учителей иностранного языка" (760 грантов), "Подготовка учителей химии" (740 грантов), "Подготовка учителей физики" (730 грантов), "Подготовка учителей биологии" (730 грантов), "Педагогика и методика начального обучения" (660 грантов), "Подготовка учителей математики" (500 грантов), "Подготовка учителей по гуманитарным предметам" (350 грантов), "Подготовка учителей физической культуры" (200 грантов), "Подготовка учителей музыки" (30 грантов), "Подготовка учителей черчения и художественного труда" (30), "Подготовка учителей начальной военной подготовки" (20 грантов).

В числе самых щедрых на гранты специальностей – "Электротехника и энергетика" (1800 грантов), "Горное дело и добыча полезных ископаемых" (1702 гранта), "Механика и металлообработка" (1500 грантов).

1 285 бюджетных мест насчитывается по 12 специальностям гуманитарного направления, в частности, по философии и этике, религии и теологии, истории и археологии, переводческому делу, филологии, социологии, политологии, журналистике и репортерскому делу и др.
По информации МОН РК , государство готово обильно финансировать и такие направления, как "Биология и смежные науки" (650 грантов), "Физика" (852 гранта), "Химия" (670 грантов), "Математика и статистика" (600 грантов), "Информационная безопасность" (600 грантов), "Коммуникации и коммуникационные технологии" (500 грантов), "Электротехника и автоматизация" (720 грантов), "Наука о земле" (450 грантов) и др.

Напомним, что в рамках академической свободы вузов с 2019 года ведется Реестр образовательных программ, что позволило оценить качество программ путем проведения масштабной технической и содержательной экспертизы. На сегодняшний день в Реестр включены 9130 образовательных программ, среди которых 541 новая и 83 инновационные программы

Так, с 1 сентября вузами страны будет осуществляться подготовка кадров по таким инновационным программам, как "Прикладная аналитика данных", "Управление технологиями и инновациями", "Биоинженерия", "Цифровое переводоведение", "Спортивная журналистика", "IT-предпринимательство и цифровая экономика", "Цифровая педагогика", "Высоконагруженные информационные системы с искусственным интеллектом", "Обработка информации и визуализация данных", "Проектирование цифровых аналитических образовательных систем", "Природно-техногенные риски", "Сельскохозяйственная экология", "Медицинское право", "Прикладная эпидемиология" и др.

Популярное

Все
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Учителя истории в Атырауской области могут привлечь к ответственности за проведение археологических раскопок
Коррупционные скандалы сотрясают систему образования Шымкента и Туркестанской области
В Шымкенте грядет повышение тарифа на проезд в общественном транспорте
Кадров нет, тепла не будет!
Приютят, накормят, подсобят
В Алматинской области не прекращаются случаи жестокого обращения с животными
Село Актас Талгарского района становится одним из самых пожароопасных населенных пунктов республики
Фермеры остались без субсидий потому, что портал GOSAGRO.KZ, который должен был «подключиться в январе», до сих пор не действует, а система Qoldau.kz прекратила работу
Более сорока вузов предоставят около трех тысяч бесплатных мест для обучения граждан, отслуживших срочную воинскую службу
В ожидании большой воды
Подготовка продолжается
Гарантия особого порядка
Вed tax, кешбэк и гранд-тур
Вторые в Азии
Зимняя европейская сессия
Браво, Елена!
Перезагрузка образовательной среды
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Школьника убили в Алматы
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
На партийном поле перемены
В режиме инфляционного таргетирования
Трое парней погибли в ДТП в Алматы
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады
Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Японии на Универсиаде в США
Практически все страны Центральной Азии и Ближнего Востока столкнулись нынешней зимой с нехваткой электроэнергии и тепла
Тело погибшей в Италии Асем Жарбосын доставят в Казахстан до конца недели – МИД
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане

Читайте также

Общество
Новые миграционные правила начали действовать в Казахстане
Общество
Коррупционные скандалы сотрясают систему образования Шымкен…
Общество
В Алматинской области не прекращаются случаи жестокого обра…
Общество
Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]