Опубликован список грантов - 2020

53 тысячи казахстанских абитуриентов смогут получить высшее образование бесплатно за счет государства, которое выделяет средства на подготовку наиболее востребованных на рынке труда кадров.В 2020-2021 учебном году большое количество грантов выделеноБудущих IT-специалистов сегодня обучают в 49 вузах страны.Подготовкой кадров по этому направлению занимаются 11 медицинских вузов. Всего же на обучение медиков в этом году выделено 2700 грантов.Среди них – "Дошкольное обучение и воспитание" (789 грантов), "Подготовка учителей иностранного языка" (760 грантов), "Подготовка учителей химии" (740 грантов), "Подготовка учителей физики" (730 грантов), "Подготовка учителей биологии" (730 грантов), "Педагогика и методика начального обучения" (660 грантов), "Подготовка учителей математики" (500 грантов), "Подготовка учителей по гуманитарным предметам" (350 грантов), "Подготовка учителей физической культуры" (200 грантов), "Подготовка учителей музыки" (30 грантов), "Подготовка учителей черчения и художественного труда" (30), "Подготовка учителей начальной военной подготовки" (20 грантов).1 285 бюджетных мест насчитывается по 12 специальностям гуманитарного направления, в частности, по философии и этике, религии и теологии, истории и археологии, переводческому делу, филологии, социологии, политологии, журналистике и репортерскому делу и др.По информации МОН РК , государство готово обильно финансировать и такие направления, как "Биология и смежные науки" (650 грантов), "Физика" (852 гранта), "Химия" (670 грантов), "Математика и статистика" (600 грантов), "Информационная безопасность" (600 грантов), "Коммуникации и коммуникационные технологии" (500 грантов), "Электротехника и автоматизация" (720 грантов), "Наука о земле" (450 грантов) и др.Напомним, что в рамках академической свободы вузов с 2019 года ведется Реестр образовательных программ, что позволило оценить качество программ путем проведения масштабной технической и содержательной экспертизы. На сегодняшний день в Реестр включены 9130 образовательных программ, среди которых 541 новая и 83 инновационные программыТак, с 1 сентября вузами страны будет осуществляться подготовка кадров по таким инновационным программам, как "Прикладная аналитика данных", "Управление технологиями и инновациями", "Биоинженерия", "Цифровое переводоведение", "Спортивная журналистика", "IT-предпринимательство и цифровая экономика", "Цифровая педагогика", "Высоконагруженные информационные системы с искусственным интеллектом", "Обработка информации и визуализация данных", "Проектирование цифровых аналитических образовательных систем", "Природно-техногенные риски", "Сельскохозяйственная экология", "Медицинское право", "Прикладная эпидемиология" и др.