Опубликован список обладателей грантов в магистратуру

Стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Казахстана.
Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли представители государственных органов, неправительственных организаций, журналисты и представители Альянса студентов Казахстана.
«Всего в конкурсе на присуждение образовательных грантов принимали участие 2 029 претендентов.
По итогам заседания 1 774 человека стали обладателями государственного образовательного гранта, из них 100 грантов по профильной магистратуре», – уточнили в МНВО.
Зачисление будет осуществляться до 10 января, а обучение начнется в соответствии с академическим календарем вуза.
С полным списком обладателей грантов в магистратуру можно ознакомиться по этой ссылке.