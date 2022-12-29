Опубликован список обладателей грантов в магистратуру

Стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Казахстана.

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Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли представители государственных органов, неправительственных организаций, журналисты и представители Альянса студентов Казахстана.

«Всего в конкурсе на присуждение образовательных грантов принимали участие 2 029 претендентов.

По итогам заседания 1 774 человека стали обладателями государственного образовательного гранта, из них 100 грантов по профильной магистратуре», – уточнили в МНВО.

Зачисление будет осуществляться до 10 января, а обучение начнется в соответствии с академическим календарем вуза.

С полным списком обладателей грантов в магистратуру можно ознакомиться по этой ссылке.